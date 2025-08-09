El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este sábado 09 de agosto que la tormenta tropical "Ivo" continúa desplazándose al suroeste de la península de Baja California, pero ya no tiene proyección de que alcance la categoría de huracán.

El SMN indicó que la circulación de la tormenta tropical "Ivo" mantendrá condiciones para lluvias en Baja California Sur, así como oleaje elevado en dicha entidad.

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 370 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste (280°) a 15 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

Se prevén chubascos (5 a 25 mm) en Baja California Sur y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa sur del estado.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas del estado mencionado por lluvias y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en dicha entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA