Los autos chocolate, también conocidos como autos de procedencia extranjera, son importados de manera irregular a México, usualmente desde Estados Unidos .

Por lo regular, se trata de vehículos descontinuados que se venden a precios bajos y son comercializados por "coyotes" o "commuters", es decir, personas que se trasladan a la frontera para realizar esta actividad.

¿Por qué los autos chocolate son un problema?

De acuerdo con las autoridades, pueden convertirse en un problema de seguridad pública. Al no ser importados por la vía legal, dificultan el rastreo de su registro original, existe la probabilidad de que hayan sido desechados con antecedentes de siniestros y tienen gran potencial de uso para actividades ilícitas .

Al respecto, una investigación realizada a cargo de la Dra. Zulia Orozco Reynoso, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en el 80% de las escenas de crimen se involucran dichos coches .

Esta misma información puntualiza que los commuters o coyotes también pueden aprovechar los vacíos legales del T-MEC, sobre la importación de autos chocolate, para comercializarlos y beneficiarse.

¿Qué problemas puede tener un auto chocolate regularizado?

Según las leyes de nuestro país, regularizar un auto chocolate no lo exime de problemas. De hecho, después de este proceso es el doble de importante mantener sus documentos en regla.

Por ejemplo, el Artículo 85 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal indica que, para que un vehículo pueda circular, es necesario que cuente con:

Placas dadas de alta por el nuevo dueño y colocadas en un lugar visible.

Tarjeta de circulación y engomado vigentes.

La regularización de un auto chocolate es solo el inicio; para que circule con normalidad es necesario apegarse a las leyes mexicanas y cumplir con otros trámites como el pago de tenencia, la contratación de un seguro, cumplir con la verificación, etcétera.

¿Por qué motivos podrían decomisar un auto chocolate?

En particular, un auto chocolate podría ser decomisado si:

Posee un reporte por robo nacional o extranjero. Si las autoridades detectan esto, no sólo se decomisa la unidad, sino que el portador podría enfrentar una pena de 7 a 15 años de prisión, según el Artículo 376 bis del Código Penal Federal.

Cuando se presentan documentos falsos o alterados para el proceso de "importación" y compra-venta, lo que se podría sancionar con 5 a 15 años de prisión, según el Artículo 377 del mismo Código Penal Federal.

Actualmente, la regularización de los autos chocolate solo se puede hacer en las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo y Jalisco .

