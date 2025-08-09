¿Por qué los autos chocolate son un problema?

Los autos chocolate, también conocidos como autos de procedencia extranjera, son importados de manera irregular a México, usualmente desde Estados Unidos.Por lo regular, se trata de vehículos descontinuados que se venden a precios bajos y son comercializados por "coyotes" o "commuters", es decir, personas que se trasladan a la frontera para realizar esta actividad.De acuerdo con las autoridades, pueden convertirse en un problema de seguridad pública. Al no ser importados por la vía legal, dificultan el rastreo de su registro original, existe la probabilidad de que hayan sido desechados con antecedentes de siniestros y tienen gran potencial de uso para actividades ilícitas.Al respecto, una investigación realizada a cargo de la Dra. Zulia Orozco Reynoso, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en el 80% de las escenas de crimen se involucran dichos coches.Esta misma información puntualiza que los commuters o coyotes también pueden aprovechar los vacíos legales del T-MEC, sobre la importación de autos chocolate, para comercializarlos y beneficiarse.Según las leyes de nuestro país, regularizar un auto chocolate no lo exime de problemas. De hecho, después de este proceso es el doble de importante mantener sus documentos en regla.Por ejemplo, el Artículo 85 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal indica que, para que un vehículo pueda circular, es necesario que cuente con:En particular, un auto chocolate podría ser decomisado si:Actualmente, la regularización de los autos chocolate solo se puede hacer en las entidades de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo y Jalisco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA