Futbol hoy 13 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional este lunes 13 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy lunes 13 de octubre de 2025 – Amistosos EN VIVO

  • Montenegro vs Liechtenstein | 10:00 horas | SKY Sports |
  • Portugal Sub-20 vs Alemania Sub-20 | 08:00 horas | FIFA+ |

Partidos hoy lunes 13 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Sudán del Sur vs Togo | 06:00 horas | FIFA+ |
  • Túnez vs Namibia | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Guinea Ecuatorial vs Liberia | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Santo Tomé vs Malaui | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Cabo Verde vs Suazilandia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Camerún vs Angola | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Mauricio vs Libia | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Lesoto vs Zimbabue | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Eslovenia vs Suiza | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Suecia vs Kosovo | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Islandia vs Francia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Ucrania vs Azerbaiyán | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Irlanda del Norte vs Alemania | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Eslovaquia vs Luxemburgo | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Macedonia del Norte vs Kazajistán | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Gales vs Bélgica | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 13 de octubre de 2025 – Eliminatorias CONCACAF EN VIVO

  • Honduras vs Haití | 18:00 horas | Azteca Deportes Network |
  • Costa Rica vs Nicaragua | 20:00 horas | Azteca Deportes Network |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

