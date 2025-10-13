Continúa la actividad del futbol internacional este lunes 13 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy lunes 13 de octubre de 2025 – Amistosos EN VIVO

Montenegro vs Liechtenstein | 10:00 horas | SKY Sports |

Portugal Sub-20 vs Alemania Sub-20 | 08:00 horas | FIFA+ |

Partidos hoy lunes 13 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Sudán del Sur vs Togo | 06:00 horas | FIFA+ |

Túnez vs Namibia | 07:00 horas | FIFA+ |

Guinea Ecuatorial vs Liberia | 07:00 horas | FIFA+ |

Santo Tomé vs Malaui | 07:00 horas | FIFA+ |

Cabo Verde vs Suazilandia | 10:00 horas | FIFA+ |

Camerún vs Angola | 10:00 horas | FIFA+ |

Mauricio vs Libia | 10:00 horas | FIFA+ |

Lesoto vs Zimbabue | 10:00 horas | FIFA+ |

Eslovenia vs Suiza | 12:45 horas | SKY Sports |

Suecia vs Kosovo | 12:45 horas | SKY Sports |

Islandia vs Francia | 12:45 horas | SKY Sports |

Ucrania vs Azerbaiyán | 12:45 horas | SKY Sports |

Irlanda del Norte vs Alemania | 12:45 horas | SKY Sports |

Eslovaquia vs Luxemburgo | 12:45 horas | SKY Sports |

Macedonia del Norte vs Kazajistán | 12:45 horas | SKY Sports |

Gales vs Bélgica | 12:45 horas | SKY Sports |

Partidos hoy lunes 13 de octubre de 2025 – Eliminatorias CONCACAF EN VIVO

Honduras vs Haití | 18:00 horas | Azteca Deportes Network |

Costa Rica vs Nicaragua | 20:00 horas | Azteca Deportes Network |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

