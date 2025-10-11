Factores que aumentan la incidencia del burnout en México

La insatisfacción con la jornada laboral y la falta de flexibilidad están estrechamente vinculadas al burnout en México, lo que representa un desafío urgente para empresas y organizaciones que buscan mejorar el bienestar y la productividad de sus trabajadores.

El 25% de los trabajadores en México se declara insatisfecho con su jornada laboral, lo que está directamente relacionado con altos niveles de agotamiento o burnout , revela el informe Burnout Laboral 2025 de Buk, una plataforma tecnológica especializada en gestión de capital humano.

Según el estudio, el 72% de los colaboradores mexicanos ha experimentado el síndrome del burnout en algún momento del último año , con un 16% que lo vive ocasionalmente y un 12% que lo padece de forma frecuente.

Este fenómeno, caracterizado por fatiga crónica, ineficiencia laboral y desapego emocional, afecta principalmente a personas entre los 30 y 40 años .

El informe, que compara México con Chile, Colombia y Perú, muestra que el porcentaje de mexicanos que sufren burnout frecuente es ligeramente menor al de Perú, donde alcanza el 16 por ciento. Sin embargo, México registra el porcentaje más alto de burnout frecuente entre quienes están insatisfechos con su jornada laboral , con un 25 por ciento.

Otros factores que aumentan la incidencia del burnout son la falta de flexibilidad en el horario, la ausencia de reconocimiento en el trabajo y la percepción de discriminación o trato injusto . Estos aspectos están relacionados con un mayor desgaste emocional y físico entre los colaboradores.

Respecto a la flexibilidad laboral, la insatisfacción también se asocia con niveles elevados de burnout frecuente, especialmente en Perú (23%), seguido de México (21%) y Colombia (19%). Chile es el país con menor incidencia en este rubro, con un 16% entre quienes expresan descontento con la flexibilidad en su trabajo.

Es importante distinguir el burnout del estrés, ya que aunque ambos pueden coexistir, son diferentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al burnout como un fenómeno ocupacional caracterizado por un agotamiento físico, emocional y mental crónico, resultado de la exposición prolongada a condiciones laborales estresantes no adecuadamente gestionadas. En contraste, el estrés es una respuesta puntual a situaciones de presión alta.

Lesley Warren, Head of Research en Buk, señala que “esta distinción es fundamental para entender que el burnout es una señal de alerta que requiere cambios estructurales en la cultura organizacional”.

