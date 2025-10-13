Sensei rojinegro

Enhorabuena Sheriff

Quiero mandar un saludo y felicitación a mi amigo y ex compañero Fernando Quirate Gutiérrez, por la presentación de su libro "Bendito Futbol", donde plasma sus vivencias y anécdotas en su recorrido por nuestro futbol. La presentación será este miércoles 15 de octubre en el Palacio de Gobierno.

Resultado Selección Mexicana

Lamentable juego de la Selección Mayor, Colombia le dio una buena repasada y los golea 4 – 0, es una llamada de atención muy oportuna, el Vasco debe de analizar muy bien que viene y escoger un mejor equipo, creo yo que en la Sub 20 hay muy buenos elementos y lo mas importante “ con hambre”, Vamos a ver que pasa.

Últimos 5 Resultados entre México vs Colombia

• 17 de Diciembre 2023 México 2 – Colombia 3

• 28 de Septiembre 2022 México 2 – Colombia 3

• 1º de Marzo 2013 México 0 – Colombia 2

• 23 de Junio 2011 México 0 – Colombia 0

• 8 de Septiembre 2010 México 1 - Colombia 0

Últimos 5 Resultados entre México vs Ecuador

• 6 de Junio 2022 México 0 – Ecuador 0

• 28 de Octubre México 0 – Ecuador 3

• 10 de Junio 2019 México 3 – Ecuador 2

• 19 de Junio 2015 México 1 – Ecuador 2

• 29 de Marzo 2015 México 1 – Ecuador 0

México vs Ecuador Martes 14 de Octubre 8.30 pm

Mundial Sub-20

No se pudo, se sabía que Argentina era un rival muy duro para la Sub-20, pero creo yo que Eduardo Arce el técnico, hizo variantes y sentó a jugadores que estaban haciendo bien las cosas, el equipo se apanicó y los colmilludos y sangrones argentinos lo aprovecharon. Lo bueno que hay muy buen material para el futuro, ojalá los sepan llevar.

Octavos de Final

España 1 – 0 Ucrania , México 4 – 1 Chile , Argentina 4 – 0 Nigeria , Colombia 3 – 1 Sudáfrica, Noruega 1 – Paraguay 0, Francia 1 – 0 Japón, Estados Unidos 3 – 0 Italia, Marruecos 2 – 1 Corea del Sur, Argentina 2 – 0 México, Colombia 3 – 2 España, Marruecos 3 – 1 Estados Unidos, Francia 2 – Noruega 1.

Semifinales

Miércoles 15 de Octubre

Marruecos vs Francia 2.00 pm, Argentina vs Colombia 5.00 pm.

Juego por el Tercer Lugar

Sábado 18 a la 1.00 pm.

Final

Domingo 19 a las 5.00 pm.

Jornada 13 Liga MX

Viernes 17 de Octubre

Puebla vs Xolos 7.00 pm, San Luis vs Atlas 9.00 pm, Tigres vs Necaxa 9.00 pm.

Sábado 18 de Octubre

Santos vs León 5.00 pm, Bravos vs Pachuca 5.00 pm, Monterrey vs Pumas 7.00 pm. Chivas vs Mazatlán 7.05 pm. Toluca vs Querétaro 9.00 pm, Cruz Azul vs América 9.05 pm.

Invitados al Mundial

Japón

La Japón Soccer League, o JSL, fue la liga de fútbol de máxima categoría en Japón entre 1965 y 1991/92, y fue el precursor de la actual liga profesional, la J. League. La JSL fue la segunda liga nacional de deportes de equipo en Japón.

Una asociación formada por todos los equipos profesionales del país, y forma parte de la Confederación Asiática de Fútbol. El campeonato fue fundado en 1992 y siguió hasta el año de 1999 con la creación de una segunda división (J2 League) y de un sistema de ascensos y descensos. El campeonato en la actualidad se juega de marzo a octubre y participan 18 equipos.

Desde 2017 los equipos se enfrentan todos contra todos hasta sumar las 34 jornadas del torneo. De la clasificación final se decidirán el campeón de liga, los puestos de competiciones internacionales y los posibles descensos.

Los equipos Japoneses, pueden tener en sus equipos hasta 5 jugadores extranjeros, durante el desarrollo del encuentro solo pueden jugar 4, tres de cualquier país, y una plaza extra para futbolistas de la Confederación Asiática.

En la actualidad la Liga tiene ya tiene 20 equipos, que son: Albirex Niigata, de la ciudad de Niigata. Avispa Fukuoka, de Fukuoka. Cerezo Osaka, de Osaka. Fagiano Okayama, de Okayama. Football Club Tokio, de Tokio. Gamba Osaka, de Suita Osaka. Kashima Antlers, de Kashima. Kashima Reysol, de Kashima. Kawasaki Frontale, de Kawasaki. Nagoya Grampus, de Nagoya. Kyoto Sanga, de Kioto. Mashida Zelvia, Tokio. Sanfrecce Hiroshima, Hiroshima. Shimizu S-Pulse , Shizuoka. Shonan Bellmare, de Hiratsuka. Tokyo Verdi, de Tokio. Urawa Reds Diamonds, de Saitama. Vissel Kobe, de Kobe. Yokohama F Marinos, de Yokohama. Yokohama FC, de Yokohama.

Los tres grandes son: Kashima Antlers con 8 campeonatos, Yokohama F Marinos con 5 campeonatos y Kawasaki Frontale con 4 campeonatos.

La Selección Japonesa, está afiliada desde 1920 a la Asociación de Fútbol de Japón. Y la Confederación Asiática de Fútbol y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. Se integro a la FIFA en 1929, pero en 1939 se marcharon por motivo de la segunda guerra mundial.

No fue hasta el año de 1950 que se volvieron afiliar. Conocidos como los Samuráis Azules, la selección japonesa se ha convertido en una de las más fuertes de la AFC.

Para el mundial de 1950 en Brasil, No fue admitida por la FIFA por su papel en la Segunda Guerra Mundial.

Su primera participación en un mundial fue hasta Francia 1988, en su grupo estaban: Argentina, Jamaica y Croacia. No ganaron ningún partido. Contra Argentina perdió 1-0, igual marcador contra Croacia, y con Jamaica perdieron 2-1.

Como anfitrión junto con Corea del Sur en el mundial 2002, les toco jugar con: Bélgica, Túnez y Rusia. Logran un empate a 2 goles contra Bélgica, le ganan 1 – 0 a los Rusos, que marcaron su primera victoria en un mundial. Derrotan a también a Túnez y pasaron a octavos de final. Enfrentan a Turquía y pierden 1 – 0 y hasta ahí llegaron.

Alemania 2006 es su tercera participación mundialista sus rivales fueron: Brasil, Croacia y Australia, los Australiano los derrotaron 3 – 1, Brasil los golea 4 – 1, y empatan contra los Croatas. Logran 1 punto y no pasan.

En Sudáfrica 2010, califican a la siguiente ronda, ganándole a 3 – 1 a Dinamarca y 1 – 0 a Camerún y pierden ante Países Bajos. La selección Paraguaya los frena en tanda de penales.

En su quinto mundial consecutivo en Brasil 2014. Compartió el grupo C con la selección de Colombia, la selección de Grecia y la selección de Costa de Marfil. No tuvo afortunada participación ya que no gano ningún encuentro. Costa de Marfil les gana 2 – 1, Colombia los golea 4 – 1 y empatan con Grecia.

En el mundial de Rusia 2018, sorprendieron ganándole a los Colombianos 2 – 1, en un muy buen juego empatan a 2 goles contra Senegal y pierden 1 – 0 ante Polonia. Japón y Senegal terminaron ambos igualados en puntos. Pero el equipo asiático alcanzó la segunda fase (por primera vez desde Sudáfrica 2010) gracias a la nueva normativa del 'Fair Play' (Juego limpio), que se aplica cuando dos equipos quedan igualados en todos los aspectos. Les toca Bélgica en la siguiente fase y a pesar de que iban ganando, los Belgas le dan la vuelta al marcador y termina triunfantes por 3 – 2.

Qatar 2022 fue el 7º mundial consecutivo, en un grupo con: Alemania, Costa Rica y España. Derrota a Alemania 2 – 1, Cae con Costa Rica 1 – 0 y sorpresivamente les ganan a los españoles 2 – 1, y van contra Croacia en octavos de final y pierden en tanda de penales y se despiden del mundial.

Tienen mucho optimismo para el mundial 2026 de lograr mejores cosas.

Casos y Cosas en el Futbol

Algunos de los Grandes Porteros que me toco ver Jugar en los 70s y los 80s

Antonio Mota Romero (Mexicano), se le conocía como “Piolín” jugo en el Club Oro y el Necaxa, fue como portero suplente a la Copa Mundial de Chile en 1962 y también fue como tercer portero a la Copa Mundial de México 70

Fue Campeón con el Club Oro en 1962 – 1963, y ese mismo año gano con el Oro el Campeón de Campeones. Su prematuro retiro fue debido a haber promovido y participado en la creación de un sindicato de futbolistas, cosa que no fue bien vista por la Federación.

Pablo Larios Iwasaki (Mexicano) Fue apodado "El Arquero de la Selva". Jugo en los equipos: de Zacatepec , Cruz Azul , Puebla y Toros Neza. Fue arquero de la Selección Nacional en el mundial de México 86, y en la Copa Oro de la CONCACAF de 1991. Fue entrenador de porteros en el Mundial de 2006 trabajando para Ricardo Lavolpe.

Miguel Marín Acotto (Argentino), Apodado “ el Gato o el Superman”, Inicio su carrera en el cuadro de Vélez Sarsfield, En 1971 fue traspasado con Cruz Azul, del cual se convirtió en el segundo jugador extranjero en la historia del equipo, después del chileno Alberto Quintano. Obtuvo 5 campeonatos y 1 Campeón de Campeones defendiendo al Cruz Azul.

Un caso insólito fue que 1976 alcanzó notoriedad a nivel mundial tras anotarse un autogol contra el Atlante que, dada la rareza del mismo, lo llevó a ser incluido en el Guinness World Récords de ese año.

Tuvo participación en la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. En 1967 jugo contra la Selección Mexicana en el estadio Azteca, atajándole un penal al que sería su compañero: Fernando Bustos, ese partido lo gano México 2 – 1. El chileno Carlos Reinoso del América tuvo el honor de anotarle por primera vez al argentino en México.

Como entrenador estuvo al mando del Cruz Azul, Toros Neza, Gallos de UAQ.

Héctor Miguel Zelada Bertoqui. (Argentino). Inicio en su país natal con el Rosario Central, pero su carrera se consolido en México en el Club América. Su trayectoria en nuestro país fue de 1978 a 1987 con el América y de 1988 a 1990 con el Atlante.

Llegó al mundial de México 1986 como tercer portero de su selección, pero no tuvo participación, pero pudo presumir que fue campeón del mundo.

Gilberto Rodríguez Rivera (Mexicano). Mejor conocido como el “Coco”, jugó para el Club Deportivo Guadalajara y fue parte del Campeonísimo. El Coco debuto a los 21 años y estuvo en constante pelea con Ignacio Calderón por la titularidad en la portería.

Siempre estuvo en constante pelea por la portería de las Chivas, pero nunca pudo consolidarse como portero titular, siempre siguió compartiéndola con Calderón. José de Jesús Corona, el portero eterno en el Cruz Azul y que ha fue parte de la selección de fútbol de México, es su sobrino.

Javier Vargas Rueda (Mexicano) Conocido como “el Gato”. Tuvo su inicio en el equipo Atlas, donde participo del año de 1962 a 1972, después paso al Toluca del 1972 al 1973, Club San Luis 1973-1974, regresa al Atlas 1974 – 1975 y se retira jugando para el Club Jalisco 1975 – 1979.

Fue parte de la delegación en el mundial de Inglaterra 1966 aunque no jugo, donde si le toco participar fue el las Olimpiadas de México 1968. Fue campeón con el Atlas en 2da División y Campeón de Campeones en la primera división.

Y que siga rodando, el balón.