Sensei rojinegro

Quiero mandar un saludo y felicitación a mi amigo y ex compañero Fernando Quirate Gutiérrez, por la presentación de su libro "Bendito Futbol", donde plasma sus vivencias y anécdotas en su recorrido por nuestro futbol. La presentación será este miércoles 15 de octubre en el Palacio de Gobierno. Lamentable juego de la Selección Mayor, Colombia le dio una buena repasada y los golea 4 – 0, es una llamada de atención muy oportuna, el Vasco debe de analizar muy bien que viene y escoger un mejor equipo, creo yo que en la Sub 20 hay muy buenos elementos y lo mas importante “ con hambre”, Vamos a ver que pasa.Últimos 5 Resultados entre México vs Colombia• 17 de Diciembre 2023 México 2 – Colombia 3 • 28 de Septiembre 2022 México 2 – Colombia 3 • 1º de Marzo 2013 México 0 – Colombia 2 • 23 de Junio 2011 México 0 – Colombia 0 • 8 de Septiembre 2010 México 1 - Colombia 0 Últimos 5 Resultados entre México vs Ecuador• 6 de Junio 2022 México 0 – Ecuador 0 • 28 de Octubre México 0 – Ecuador 3 • 10 de Junio 2019 México 3 – Ecuador 2 • 19 de Junio 2015 México 1 – Ecuador 2 • 29 de Marzo 2015 México 1 – Ecuador 0México vs Ecuador Martes 14 de Octubre 8.30 pm No se pudo, se sabía que Argentina era un rival muy duro para la Sub-20, pero creo yo que Eduardo Arce el técnico, hizo variantes y sentó a jugadores que estaban haciendo bien las cosas, el equipo se apanicó y los colmilludos y sangrones argentinos lo aprovecharon. Lo bueno que hay muy buen material para el futuro, ojalá los sepan llevar.Octavos de FinalEspaña 1 – 0 Ucrania , México 4 – 1 Chile , Argentina 4 – 0 Nigeria , Colombia 3 – 1 Sudáfrica, Noruega 1 – Paraguay 0, Francia 1 – 0 Japón, Estados Unidos 3 – 0 Italia, Marruecos 2 – 1 Corea del Sur, Argentina 2 – 0 México, Colombia 3 – 2 España, Marruecos 3 – 1 Estados Unidos, Francia 2 – Noruega 1.SemifinalesMiércoles 15 de OctubreMarruecos vs Francia 2.00 pm, Argentina vs Colombia 5.00 pm.Juego por el Tercer LugarSábado 18 a la 1.00 pm.FinalDomingo 19 a las 5.00 pm. Viernes 17 de OctubrePuebla vs Xolos 7.00 pm, San Luis vs Atlas 9.00 pm, Tigres vs Necaxa 9.00 pm.Sábado 18 de OctubreSantos vs León 5.00 pm, Bravos vs Pachuca 5.00 pm, Monterrey vs Pumas 7.00 pm. Chivas vs Mazatlán 7.05 pm. Toluca vs Querétaro 9.00 pm, Cruz Azul vs América 9.05 pm. La Japón Soccer League, o JSL, fue la liga de fútbol de máxima categoría en Japón entre 1965 y 1991/92, y fue el precursor de la actual liga profesional, la J. League. La JSL fue la segunda liga nacional de deportes de equipo en Japón.Una asociación formada por todos los equipos profesionales del país, y forma parte de la Confederación Asiática de Fútbol. El campeonato fue fundado en 1992 y siguió hasta el año de 1999 con la creación de una segunda división (J2 League) y de un sistema de ascensos y descensos. El campeonato en la actualidad se juega de marzo a octubre y participan 18 equipos.Desde 2017 los equipos se enfrentan todos contra todos hasta sumar las 34 jornadas del torneo. De la clasificación final se decidirán el campeón de liga, los puestos de competiciones internacionales y los posibles descensos.Los equipos Japoneses, pueden tener en sus equipos hasta 5 jugadores extranjeros, durante el desarrollo del encuentro solo pueden jugar 4, tres de cualquier país, y una plaza extra para futbolistas de la Confederación Asiática.En la actualidad la Liga tiene ya tiene 20 equipos, que son: Albirex Niigata, de la ciudad de Niigata. Avispa Fukuoka, de Fukuoka. Cerezo Osaka, de Osaka. Fagiano Okayama, de Okayama. Football Club Tokio, de Tokio. Gamba Osaka, de Suita Osaka. Kashima Antlers, de Kashima. Kashima Reysol, de Kashima. Kawasaki Frontale, de Kawasaki. Nagoya Grampus, de Nagoya. Kyoto Sanga, de Kioto. Mashida Zelvia, Tokio. Sanfrecce Hiroshima, Hiroshima. Shimizu S-Pulse , Shizuoka. Shonan Bellmare, de Hiratsuka. Tokyo Verdi, de Tokio. Urawa Reds Diamonds, de Saitama. Vissel Kobe, de Kobe. Yokohama F Marinos, de Yokohama. Yokohama FC, de Yokohama.Los tres grandes son: Kashima Antlers con 8 campeonatos, Yokohama F Marinos con 5 campeonatos y Kawasaki Frontale con 4 campeonatos.La Selección Japonesa, está afiliada desde 1920 a la Asociación de Fútbol de Japón. Y la Confederación Asiática de Fútbol y la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. Se integro a la FIFA en 1929, pero en 1939 se marcharon por motivo de la segunda guerra mundial.No fue hasta el año de 1950 que se volvieron afiliar. Conocidos como los Samuráis Azules, la selección japonesa se ha convertido en una de las más fuertes de la AFC.Para el mundial de 1950 en Brasil, No fue admitida por la FIFA por su papel en la Segunda Guerra Mundial.Su primera participación en un mundial fue hasta Francia 1988, en su grupo estaban: Argentina, Jamaica y Croacia. No ganaron ningún partido. Contra Argentina perdió 1-0, igual marcador contra Croacia, y con Jamaica perdieron 2-1.Como anfitrión junto con Corea del Sur en el mundial 2002, les toco jugar con: Bélgica, Túnez y Rusia. Logran un empate a 2 goles contra Bélgica, le ganan 1 – 0 a los Rusos, que marcaron su primera victoria en un mundial. Derrotan a también a Túnez y pasaron a octavos de final. Enfrentan a Turquía y pierden 1 – 0 y hasta ahí llegaron.Alemania 2006 es su tercera participación mundialista sus rivales fueron: Brasil, Croacia y Australia, los Australiano los derrotaron 3 – 1, Brasil los golea 4 – 1, y empatan contra los Croatas. Logran 1 punto y no pasan.En Sudáfrica 2010, califican a la siguiente ronda, ganándole a 3 – 1 a Dinamarca y 1 – 0 a Camerún y pierden ante Países Bajos. La selección Paraguaya los frena en tanda de penales.En su quinto mundial consecutivo en Brasil 2014. Compartió el grupo C con la selección de Colombia, la selección de Grecia y la selección de Costa de Marfil. No tuvo afortunada participación ya que no gano ningún encuentro. Costa de Marfil les gana 2 – 1, Colombia los golea 4 – 1 y empatan con Grecia.En el mundial de Rusia 2018, sorprendieron ganándole a los Colombianos 2 – 1, en un muy buen juego empatan a 2 goles contra Senegal y pierden 1 – 0 ante Polonia. Japón y Senegal terminaron ambos igualados en puntos. Pero el equipo asiático alcanzó la segunda fase (por primera vez desde Sudáfrica 2010) gracias a la nueva normativa del 'Fair Play' (Juego limpio), que se aplica cuando dos equipos quedan igualados en todos los aspectos. Les toca Bélgica en la siguiente fase y a pesar de que iban ganando, los Belgas le dan la vuelta al marcador y termina triunfantes por 3 – 2.Qatar 2022 fue el 7º mundial consecutivo, en un grupo con: Alemania, Costa Rica y España. Derrota a Alemania 2 – 1, Cae con Costa Rica 1 – 0 y sorpresivamente les ganan a los españoles 2 – 1, y van contra Croacia en octavos de final y pierden en tanda de penales y se despiden del mundial.Tienen mucho optimismo para el mundial 2026 de lograr mejores cosas. Algunos de los Grandes Porteros que me toco ver Jugar en los 70s y los 80sFue Campeón con el Club Oro en 1962 – 1963, y ese mismo año gano con el Oro el Campeón de Campeones. Su prematuro retiro fue debido a haber promovido y participado en la creación de un sindicato de futbolistas, cosa que no fue bien vista por la Federación. Un caso insólito fue que 1976 alcanzó notoriedad a nivel mundial tras anotarse un autogol contra el Atlante que, dada la rareza del mismo, lo llevó a ser incluido en el Guinness World Récords de ese año.Tuvo participación en la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. En 1967 jugo contra la Selección Mexicana en el estadio Azteca, atajándole un penal al que sería su compañero: Fernando Bustos, ese partido lo gano México 2 – 1. El chileno Carlos Reinoso del América tuvo el honor de anotarle por primera vez al argentino en México.Como entrenador estuvo al mando del Cruz Azul, Toros Neza, Gallos de UAQ. Llegó al mundial de México 1986 como tercer portero de su selección, pero no tuvo participación, pero pudo presumir que fue campeón del mundo. Siempre estuvo en constante pelea por la portería de las Chivas, pero nunca pudo consolidarse como portero titular, siempre siguió compartiéndola con Calderón. José de Jesús Corona, el portero eterno en el Cruz Azul y que ha fue parte de la selección de fútbol de México, es su sobrino.Fue parte de la delegación en el mundial de Inglaterra 1966 aunque no jugo, donde si le toco participar fue el las Olimpiadas de México 1968. Fue campeón con el Atlas en 2da División y Campeón de Campeones en la primera división.Y que siga rodando, el balón.