La tormenta tropical "Raymond" mantiene su desplazamiento hacia Baja California Sur, informó la mañana de este sábado 11 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

El SMN agregó que la tormenta tropical "Raymond" genera lluvias muy fuertes a intensas, rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (centro y este).

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón se encuentra a 175 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el noroeste (310°) a 26 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (centro y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chihuahua (oeste y centro), Durango (oeste), Sinaloa y Nayarit. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Baja California. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas; reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Los Barriles, hasta Santa Fe, Baja California Sur, así como en las islas Marías, Nayarit.

Se prevé viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Baja California Sur (sur). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit. Y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora (sur) y Chihuahua. Así como oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit; y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Baja California (occidente).

"Raymond" en su forma post- tropical / remanentes, estaría en tierra, a 35 km al norte de Guaymas, Sonora mañana domingo 12 de octubre.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluida la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA