¿Cuántos mexicanos han experimentado estrés laboral?

El estrés laboral es un mal común entre millones de mexicanos. Es un problema de salud pública que va en incremento, pero ¿Qué hay sobre él? Aquí te contamos: México continúa en el top tres de los países con más horas laborales trabajadas por persona en todo el mundo, de acuerdo con datos de la OCDE. Se ha comprobado que este ritmo sostenido de trabajo tienen una relación constante con otra problemática creciente: los niveles de estrés están por los cielos y el agotamiento laboral está afectando a gran parte de la población en el país.Entre deadlines, juntas, llamadas y pendientes que no parecen terminar, datos del IMSS, indican que el 75% de los mexicanos han experimentado síntomas de estrés laboral en los últimos años, lo que puede impactar directamente en el bienestar físico y mental."El estrés laboral se ha convertido en parte del día a día para millones de mexicanos y está muy relacionado con el desarrollo de problemáticas como un descanso deficiente, problemas gastrointestinales, irritabilidad y la disminución de las defensas ante un sistema inmunológico debilitado", mencionó Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, empresa especializada en bienestar a través de la investigación científica y el desarrollo de suplementos alimenticios.El especialista señala que aprender a lidiar con el estrés requiere de una perspectiva integral para lograr un cambio real. Algunas de las prácticas que es posible modificar desde casa son las siguientes:"El bienestar no se trata únicamente de vivir menos estresado, sino de aprender a que todo en la vida debe tener un equilibrio. Centrar la conversación en la importancia del cuidado y resiliencia emocional a través de cuidados integrales y naturales no solo abre el camino a una población más sana, sino que además, brinda una mejor calidad de vida para todos", concluyó el especialista.