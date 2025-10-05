Cuando el cuerpo pierde líquidos por el calor, el ejercicio o una enfermedad, no solo se elimina agua, sino también electrolitos, que son minerales esenciales para el funcionamiento del organismo. Entre ellos se encuentran el sodio, potasio, calcio y magnesio, los cuales ayudan a mantener el equilibrio de los fluidos, la función muscular y el ritmo cardíaco.Si bien existen bebidas comerciales como Electrolit o Gatorade, también puedes preparar una versión casera con ingredientes simples, naturales y económicos, ideales para recuperar energía y rehidratarte correctamente.Para una porción de un litro, necesitarás:Preparar tu bebida de electrolitos casera no solo es una manera práctica de cuidar tu salud, sino también una opción más saludable frente a las versiones industriales con colorantes o azúcares añadidos. Con esta sencilla receta podrás mantenerte hidratado y con energía, especialmente en los días calurosos o de alta actividad física.BB