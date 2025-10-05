Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

Receta para bebida de electrolitos casera

Con esta sencilla receta podrás mantenerte hidratado y con energía, especialmente en los días calurosos o de alta actividad física

Por: El Informador

Preparar tu bebida de electrolitos casera no solo es una manera práctica de cuidar tu salud, sino también una opción más saludable frente a las versiones industriales con colorantes o azúcares añadidos. CANVA

Preparar tu bebida de electrolitos casera no solo es una manera práctica de cuidar tu salud, sino también una opción más saludable frente a las versiones industriales con colorantes o azúcares añadidos. CANVA

Cuando el cuerpo pierde líquidos por el calor, el ejercicio o una enfermedad, no solo se elimina agua, sino también electrolitos, que son minerales esenciales para el funcionamiento del organismo. Entre ellos se encuentran el sodio, potasio, calcio y magnesio, los cuales ayudan a mantener el equilibrio de los fluidos, la función muscular y el ritmo cardíaco.

Si bien existen bebidas comerciales como Electrolit o Gatorade, también puedes preparar una versión casera con ingredientes simples, naturales y económicos, ideales para recuperar energía y rehidratarte correctamente.

LEE: ¿Qué beneficios tiene tomar café en las mañanas?

Ingredientes para una bebida de electrolitos casera

Para una porción de un litro, necesitarás:

  • 1 litro de agua potable (puede ser natural o mineral).
  • ½ cucharadita de sal (de preferencia sal marina o del Himalaya).
  • 2 cucharadas de azúcar o miel.
  • El jugo de 1 o 2 limones (también puedes usar naranja o toronja).
  • Opcional: ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio para equilibrar el pH.
 CANVA
 CANVA

Preparación paso a paso

  • En una jarra, mezcla el litro de agua con la sal y el azúcar hasta que se disuelvan completamente.
  • Agrega el jugo de limón y, si lo deseas, el bicarbonato.
  • Revuelve bien todos los ingredientes.
  • Refrigera la bebida por al menos 30 minutos antes de consumirla.
  • Puedes beberla fría durante o después del ejercicio, o en casos de deshidratación leve causada por fiebre, diarrea o exposición prolongada al sol.

Consejos para una mejor hidratación

  • Si haces ejercicio intenso o te expones mucho al calor, toma pequeños sorbos de la bebida cada 15-20 minutos.
  • No abuses del consumo diario de electrolitos si no los necesitas; el exceso de sodio también puede ser perjudicial.
  • Para quienes buscan una opción más natural, puedes sustituir el azúcar por agua de coco, ya que contiene potasio y magnesio de forma natural.
 CANVA
 CANVA

LEE: ¿Cuántas calorías tiene el pan de muerto?

Preparar tu bebida de electrolitos casera no solo es una manera práctica de cuidar tu salud, sino también una opción más saludable frente a las versiones industriales con colorantes o azúcares añadidos. Con esta sencilla receta podrás mantenerte hidratado y con energía, especialmente en los días calurosos o de alta actividad física.

BB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones