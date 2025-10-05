Cuando el cuerpo pierde líquidos por el calor, el ejercicio o una enfermedad, no solo se elimina agua, sino también electrolitos, que son minerales esenciales para el funcionamiento del organismo. Entre ellos se encuentran el sodio, potasio, calcio y magnesio, los cuales ayudan a mantener el equilibrio de los fluidos, la función muscular y el ritmo cardíaco.

Si bien existen bebidas comerciales como Electrolit o Gatorade, también puedes preparar una versión casera con ingredientes simples, naturales y económicos, ideales para recuperar energía y rehidratarte correctamente.

Ingredientes para una bebida de electrolitos casera

Para una porción de un litro, necesitarás:

1 litro de agua potable (puede ser natural o mineral).

½ cucharadita de sal (de preferencia sal marina o del Himalaya).

2 cucharadas de azúcar o miel.

El jugo de 1 o 2 limones (también puedes usar naranja o toronja).

Opcional: ¼ de cucharadita de bicarbonato de sodio para equilibrar el pH.

Preparación paso a paso

En una jarra, mezcla el litro de agua con la sal y el azúcar hasta que se disuelvan completamente.

Agrega el jugo de limón y, si lo deseas, el bicarbonato.

Revuelve bien todos los ingredientes.

Refrigera la bebida por al menos 30 minutos antes de consumirla.

Puedes beberla fría durante o después del ejercicio, o en casos de deshidratación leve causada por fiebre, diarrea o exposición prolongada al sol.

Consejos para una mejor hidratación

Si haces ejercicio intenso o te expones mucho al calor, toma pequeños sorbos de la bebida cada 15-20 minutos.

No abuses del consumo diario de electrolitos si no los necesitas; el exceso de sodio también puede ser perjudicial.

Para quienes buscan una opción más natural, puedes sustituir el azúcar por agua de coco, ya que contiene potasio y magnesio de forma natural.

Preparar tu bebida de electrolitos casera no solo es una manera práctica de cuidar tu salud, sino también una opción más saludable frente a las versiones industriales con colorantes o azúcares añadidos. Con esta sencilla receta podrás mantenerte hidratado y con energía, especialmente en los días calurosos o de alta actividad física.

BB