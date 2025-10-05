Venta Nocturna Liverpool 2025: ¿A qué hora terminan los descuentos?

Este fin de semana, la cadena de tiendas departamentales Liverpool celebra su tercera Venta Nocturna del 2025, con el objetivo de conmemorar su aniversario.

Las Ventas Nocturnas de Liverpool son periodos de promociones exclusivas y descuentos en todas las categorías de la tienda. Su duración suele rondar los dos o tres días.

Este evento se lleva a cabo con el objetivo de premiar la fidelidad de los clientes, otorgándoles la oportunidad de adquirir diversos productos con precios reducidos.

¿A qué hora termina la Venta Nocturna Liverpool 2025?

La Venta Nocturna de Aniversario de Liverpool comenzó el pasado viernes 3 de octubre y terminará este domingo 5.

Durante estos días, la tienda física ajusta sus horarios de atención, por ello, la hora límite para aprovechar los descuentos en estos puntos de venta es las 9:00 de la noche.

Sin embargo, en medios digitales el periodo para comprar a precios bajos es más extenso. Tanto en el sitio web de la tienda como en la aplicación Liverpool Pocket, la Venta Nocturna terminará a las 11:59 del día de hoy.

¿Qué promociones hay en la Venta Nocturna de Liverpool?

En su Nocturna, Liverpool pone rebajas en todas las categorías de la tienda, donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, y muebles y hogar.

¿Cuándo es la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

Liverpool organiza cuatro Ventas Nocturnas cada año: la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás, la Nocturna por Aniversario y la Nocturna por Navidad.

Teniendo esto en cuenta, la próxima Venta Nocturna, y la última del 2025, se llevará a cabo en diciembre. Este evento representa una gran oportunidad para adquirir regalos.

MB