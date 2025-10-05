SAT: La multa por 35 mil pesos para quienes reciban préstamos de familiares

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha decidido poner un alto a las transacciones entre familiares o amigos que, aunque parezcan simples movimientos personales, pueden tener implicaciones fiscales. El organismo aplicará con rigor la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) para garantizar que ningún depósito quede fuera del registro oficial.

De acuerdo con el artículo 90 de la LISR, toda persona física residente en México está obligada a declarar los préstamos, premios, regalos o donativos recibidos en su cuenta bancaria cuando estos superen los 600 mil pesos.

Cuándo se deben declarar los préstamos ante el SAT

El SAT advierte que no se aceptarán excusas como que se trata de préstamos entre familiares o amigos si el objetivo es evadir impuestos o justificar ingresos no declarados. Estas son las situaciones en las que se debe reportar la transacción:

Cuando la suma anual de préstamos o donativos excede los 600 mil pesos.

Si no se conservan los documentos que acrediten el origen de montos inferiores a esa cantidad.

Cuando el préstamo proviene de una persona moral y no se presenta el formato 86-A dentro de los 15 días posteriores a recibirlo.

No cumplir con esta obligación puede resultar costoso. El SAT estima que las sanciones pueden alcanzar hasta 35 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de si el contribuyente omitió la declaración o falseó información.

Además, si el préstamo no se informa correctamente, el organismo puede aplicar una multa del 50 al 75% del valor total del depósito, además de los recargos correspondientes.

Cada omisión en la declaración puede generar penalizaciones que van desde 1,400 hasta 34 mil 730 pesos, según el monto no reportado. Por ello, las autoridades recomiendan mantener comprobantes y registros claros de cualquier préstamo o donativo, incluso entre personas cercanas, para evitar problemas fiscales y sanciones administrativas.

