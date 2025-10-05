Pensión Mujeres Bienestar: Fechas ACTUALIZADAS para recoger la tarjeta

El Gobierno de México actualizó las fechas de entrega de las tarjetas de pagos a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Estas tarjetas del Banco del Bienestar permitirán a las mujeres de 60 a 64 años que se registraron al programa en el mes de agosto recibir un pago de 3 mil pesos cada dos meses.

Fechas de entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la entrega de los plásticos a nuevas beneficiarias se llevará a cabo a partir del próximo martes 7 de octubre hasta el viernes 7 de noviembre en los módulos del Bienestar distribuidos en la República mexicana.

En dicho periodo, se realizará la entrega de casi 2 millones de tarjetas del Banco del Bienestar a féminas de 60 a 64 años de edad.

¿Cómo saber qué día me toca recoger mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Montiel Reyes indicó que habrá dos formas a través de las cuales las nuevas beneficiarias, que se registraron durante el mes de agosto, podrán saber la fecha y el lugar para recoger la tarjeta.

En primer lugar, se habilitará un apartado en el sitio web de la Secretaría del Bienestar para que, con ayuda de la CURP, estas mujeres puedan conocer los datos de su cita para recoger la tarjeta.

De forma adicional, las nuevas beneficiarias recibirán un mensaje SMS en sus teléfonos celulares con el día, la hora y el lugar para recoger el plástico.

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta?

Para poder recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario acudir de forma puntual a la cita con los siguientes documentos:

Identificación oficial (original y copia)

Talón morado del registro de solicitud

En el sitio se le tomará una fotografía a cada beneficiaria y, posteriormente, se le entregará la tarjeta en un sobre sellado.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de bienestar: www.gob.mx/bienestar .

MB

