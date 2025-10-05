IMSS: Beneficios de la donación de sangre

No solo ayudas a otros: tu salud también se beneficia cada vez que donas sangre.

Estudios científicos han comprobado que las personas que donan sangre de forma periódica disminuyen su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y no es el único beneficio: cada donación implica una revisión médica completa que puede ayudarte a detectar a tiempo posibles alteraciones en tu salud.

¿Qué revisan cuando donas sangre?

Para garantizar la seguridad y evitar la transmisión de infecciones, todos los productos sanguíneos pasan por exámenes rigurosos. Estos estudios te brindan información valiosa sobre tu estado de salud:

Signos vitales: presión arterial, altura, peso y temperatura

Biometría hemática (detecta anemia y alteraciones en las células de la sangre)

Determinación del grupo sanguíneo

Detección de VIH (SIDA)

Detección de hepatitis B y C

Detección de sífilis

Detección de tripanosomiasis

Si se detecta alguna alteración importante, se te comunica de forma inmediata y confidencial.

¿Cuáles son los beneficios de donar sangre?

Aunque pocas personas lo saben, donar sangre no solo es un acto de solidaridad, también trae múltiples beneficios para tu cuerpo:

Te brinda información sobre tu estado de salud general

Mejora el flujo sanguíneo

Ayuda a depurar triglicéridos

Reduce el riesgo de infartos y eventos cardiovasculares

Estimula la producción de nuevas células sanguíneas

Equilibra los niveles de hierro en la sangre

Además de salvar vidas, donar puede ayudarte a cuidar la tuya.

