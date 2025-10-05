Domingo, 05 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

IMSS: Beneficios de la donación de sangre

Estudios científicos han comprobado que las personas que donan sangre de forma periódica tiene beneficios para la salud

Por: Anel Solis

Donar sangre de forma periódica pueden traer beneficios a tu salud. NTX/ ARCHIVO

Donar sangre de forma periódica pueden traer beneficios a tu salud. NTX/ ARCHIVO

No solo ayudas a otros: tu salud también se beneficia cada vez que donas sangre.

Estudios científicos han comprobado que las personas que donan sangre de forma periódica disminuyen su riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y no es el único beneficio: cada donación implica una revisión médica completa que puede ayudarte a detectar a tiempo posibles alteraciones en tu salud.

 ¿Qué revisan cuando donas sangre?

Para garantizar la seguridad y evitar la transmisión de infecciones, todos los productos sanguíneos pasan por exámenes rigurosos. Estos estudios te brindan información valiosa sobre tu estado de salud:

  • Signos vitales: presión arterial, altura, peso y temperatura
  • Biometría hemática (detecta anemia y alteraciones en las células de la sangre)
  • Determinación del grupo sanguíneo
  • Detección de VIH (SIDA)
  • Detección de hepatitis B y C
  • Detección de sífilis
  • Detección de tripanosomiasis
  • Si se detecta alguna alteración importante, se te comunica de forma inmediata y confidencial.

Lee también: Profeco: Estas son las diferencias entre bebidas energéticas, hidratantes y sueros

¿Cuáles son los beneficios de donar sangre?

Aunque pocas personas lo saben, donar sangre no solo es un acto de solidaridad, también trae múltiples beneficios para tu cuerpo:

  • Te brinda información sobre tu estado de salud general
  • Mejora el flujo sanguíneo
  • Ayuda a depurar triglicéridos
  • Reduce el riesgo de infartos y eventos cardiovasculares
  • Estimula la producción de nuevas células sanguíneas
  • Equilibra los niveles de hierro en la sangre
  • Además de salvar vidas, donar puede ayudarte a cuidar la tuya.

Con información del Centro Médico ABC y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Te puede interesar: Las letras contra el olvido: Literatura mexicana sobre la Matanza de Tlatelolco

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones