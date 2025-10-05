¿Qué beneficios tiene tomar café en las mañanas?

El café es una bebida fundamental en la rutina de muchas personas, especialmente por sus beneficios energizantes.

Este hecho eleva la popularidad de la bebida en todos los rincones del mundo, siendo crucial para la economía de muchos países, incluido México.

A continuación te decimos cuáles son los beneficios de ingerir esta bebida durante las primeras horas del día.

Te puede interesar: Beca Benito Juárez: Así puedes crear la Llave MX para hacer el registro

¿Cuáles son los beneficios para la salud de tomar café por las mañanas?

De acuerdo con el sitio web Nespresso, estos son los beneficios de tomar café por la mañana:

Proporciona energía y estado de alerta: el café contiene cafeína, lo que ayuda a ser más activo, prestar más atención, reaccionar rápidamente y tener mayor retención de información.

Beneficioso al metabolismo y a la salud física: la cafeína activa el metabolismo por lo que se produce la oxidación de grasas, esto ayuda a tener más energía y quemar calorías. Aumenta los niveles de adrenalina lo que puede mejorar tu rendimiento físico.

Valor nutricional: preparar café con agua u otros líquidos compensa el suave efecto diurético, contribuyendo positivamente a la ingesta diaria de líquidos. El café es rico en antioxidantes, contiene vitamina B2, B3, B5, manganeso y potasio.

Complemento alimenticio: gracias a su gran calidad nutricional puede ser un buen complemento de un desayuno equilibrado en tostadas, yogur, jugo verde, entre otros.

Salud emocional y social: el café tiene efectos sobre el estado de ánimo. La cafeína produce neurotransmisores como la dopamina o la serotonina, encargados de mejorar el estado de ánimo de las personas. Y socialmente este es un buen motivo para interactuar con la gente, ya que es un momento en el que se puede compartir una buena charla y esto contribuye al bienestar emocional.

Es importante mencionar que estos beneficios se logran si se controla la ingesta de esta bebida, ya que si se excede el consumo de café, esto ya podría traer consecuencias para la salud.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

