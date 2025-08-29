De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la onda tropical número 27 en el sur del país; el monzón mexicano en el noroeste; inestabilidad atmosférica; y el ingreso de humedad de ambos océanos, traerán lluvias fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. En Puerto Vallarta, se registran horas lluviosas por la tarde. En la ciudad de Puerto Vallarta y, de acuerdo con la cadena Meteored, el cielo permanecerá nublado por la tarde; con temperaturas que oscilarán de los 33 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Además, se registra caída de tormenta con actividad eléctrica —con una acumulación de agua de 1.4 mm— en el 70% de su región en las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO