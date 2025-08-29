Beca Benito Juárez: cuándo será el primer pago del ciclo escolar 2025-2026

Las Becas Benito Juárez para la educación superior y media superior son apoyos fundamentales para los estudiantes beneficiarios en México, pues su objetivo es prevenir la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación.

Para este propósito, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, impulsadas por el Gobierno Federal, otorgan incentivos económicos durante los diez meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto debido al periodo vacacional. De este modo, el último pago de las Becas Benito Juárez se dispersó en junio.

Ante esta situación, son miles los beneficiarios que esperan con ansias los nuevos depósitos.

¿Cuándo es el próximo pago de las Becas Benito Juárez?

El siguiente pago del programa corresponderá al bimestre de septiembre-octubre. Hasta el momento, las autoridades competentes no han dado a conocer las fechas exactas de los depósitos, aunque se estima que estos se realicen en el mes de octubre.

Para conocer la información precisa es necesario estar al pendiente de las redes oficiales del Gobierno Federal y de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿De cuánto será el siguiente pago de las Becas Benito Juárez?

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: mil 900 pesos

Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos

MB



