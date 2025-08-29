Pensión Bienestar: ¿en qué meses se pagarán los pagos restantes del 2025?

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que brinda un apoyo económico dirigido a las y los adultos mayores del país.

El 18 de agosto se dio inicio al nuevo calendario de inscripciones para la entrega de pagos, al que pueden acceder todas las personas de 65 años o más.

¿Cuánto pagan en la Pensión Bienestar?

Los pagos se manejan de forma bimestral, es decir, que cada dos meses los beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben un depósito de 6 mil 200 pesos mexicanos.

¿Cuándo se pagarán los pagos restantes del 2025 de la Pensión Bienestar?

El depósito más reciente fue el correspondiente al bimestre julio-agosto, de modo que el próximo se realizará en septiembre y abarcará el periodo septiembre-octubre, beneficiando a más de 12 millones de personas inscritas en el programa.

Quinto depósito: septiembre-octubre de 2025

Sexto y último depósito: noviembre de 2025

El registro para acceder a la Pensión Bienestar ya se encuentra abierto y se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar, siguiendo un calendario organizado de acuerdo con la inicial del primer apellido.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar?

Para el trámite se debe presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o cartilla de identidad).

CURP de reciente impresión (certificada por el Renapo).

Acta de nacimiento legible y actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial).

Número telefónico de contacto (celular o fijo).

AS