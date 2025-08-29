Pensión Bienestar: ¿en qué meses se pagarán los pagos restantes del 2025?

La Pensión Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México que brinda un apoyo económico dirigido a las y los adultos mayores del país.El 18 de agosto se dio inicio al nuevo calendario de inscripciones para la entrega de pagos, al que pueden acceder todas las personas de 65 años o más.Los pagos se manejan de forma bimestral, es decir, que cada dos meses los beneficiarios de la Pensión Bienestar reciben un depósito de 6 mil 200 pesos mexicanos.El depósito más reciente fue el correspondiente al bimestre julio-agosto, de modo que el próximo se realizará en septiembre y abarcará el periodo septiembre-octubre, beneficiando a más de 12 millones de personas inscritas en el programa.El registro para acceder a la Pensión Bienestar ya se encuentra abierto y se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar, siguiendo un calendario organizado de acuerdo con la inicial del primer apellido.Para el trámite se debe presentar original y copia de los siguientes documentos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS