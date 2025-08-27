Paquetazo 3x1: ¿Puedo hacer el cambio de placas si no pasé la verificación vehicular?

En el 2025, el cambio de placas en Jalisco es un procedimiento obligatorio para el 70% del parque vehicular de la región, pues, de acuerdo con las autoridades, los propietarios de los diseños "Maguey", "Gota" y "Minerva" deben hacer el trámite.

De este modo, para el año siguiente, todos los vehículos que circulen en el estado deberán portar los diseños de placas más recientes: "Collage" (2019), y el nuevo "Cabañas".

Ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente, pues integran en sus características elementos que garantizan su durabilidad y visibilidad, además de un código QR que protege los datos de los propietarios.

Para que los dueños de vehículos motorizados realicen el cambio de placas en tiempo y forma, el Gobierno de Jalisco estableció el Paquetazo 3x1, un esquema mediante el cual los automovilistas pueden obtener el diseño más reciente y la verificación vehicular de forma gratuita, únicamente pagando el monto del refrendo anual. Este proceso permite a los ciudadanos ahorrarse hasta 2 mil 600 pesos.

La dinámica de este esquema establece que para obtener las nuevas láminas, se debe presentar en la oficina recaudadora correspondiente las placas viejas, una identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y el certificado de verificación responsable 2025, sin embargo, ¿qué pasa cuando un auto no pasa la prueba? Te lo decimos a continuación.

¿Qué pasa con el reemplacamiento si no paso la verificación vehicular?

Si dentro del Paquetazo 3x1 realizaste el pago del refrendo, recibiste el cupón correspondiente y llevaste a verificar tu vehículo, pero este no pasó la prueba, no te preocupes.

Al acudir a tu cita para recoger el nuevo diseño de placas, es posible presentar el certificado de aprobado o no aprobado de la verificación responsable 2025 e incluso así recibir el nuevo diseño.

A pesar de esto, las indicaciones del personal de los centros de verificación deben ser acatadas y realizar arreglos al vehículo para que posteriormente pueda pasar la prueba y circular sin problemas.

Calendario de cambio de placas en Jalisco 2025

Durante los meses restantes del año, los propietarios deben realizar el cambio de láminas en las siguientes fechas:

Agosto: terminaciones 6 y 7

Septiembre: terminaciones 7 y 8

Octubre: terminaciones 8 y 9

Noviembre: terminaciones 9 y 0

Cabe señalar que las sanciones por no portar los nuevos diseños de placas en Jalisco comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero del 2026, según informó el comisario Vial de Jalisco, Alberto Arizpe.

