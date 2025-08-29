Llave MX: estos son todos los servicios y programas a los que puedes acceder

Llave MX es una plataforma tecnológica diseñada para proporcionar a las personas una identidad digital única y personalizada. Esta identidad les permite acceder, desde un solo lugar, a múltiples portales gubernamentales —federales, estatales y municipales— para realizar trámites en línea, solicitar servicios públicos o inscribirse en programas sociales.

La herramienta mejora la seguridad digital, simplifica el acceso a los servicios gubernamentales y optimiza la relación entre la ciudadanía y el Estado.

Para crear una cuenta en Llave MX se requiere contar con la CURP, un número de celular, una cuenta de correo electrónico y establecer una contraseña. Estos datos son verificados y protegidos, pues, cada vez que se gestione un trámite, el sistema enviará una notificación para confirmar la identidad del usuario.

Con este sistema no será necesario acudir físicamente a oficinas gubernamentales ni entregar una y otra vez los mismos documentos, ya que Llave MX permite generar un expediente digital en el que se almacena la información con validez legal, como si se tratase de documentos físicos.

Este proyecto contribuye a garantizar el derecho a la identidad, reconocido en el Artículo 4º de la Constitución Mexicana, clave para facilitar el acceso a derechos fundamentales.

Esta es la lista de programas y trámites a los que puedes acceder con Llave MX

Actualmente, Llave MX ya se ha implementado en diversos procesos, entre ellos:

Inscripción a la Beca de Educación Básica “Rita Cetina”.

Registro de candidaturas para el Poder Judicial.

Trámites del Registro Civil (como actas de nacimiento, matrimonio y defunción).

Reporte de incidentes y accidentes ante la ASEA.

Estudios de mercado para adquisiciones gubernamentales.

Registro de proveedores con claves de patente.

Además, entre finales de 2025 y comienzo de 2026, se prevé la incorporación de nuevas funciones como:

Expedientes digitales para ciudadanos con todos sus trámites, servicios y documentos oficiales.

Expedientes digitales para empresas, centralizando su información y gestiones con el gobierno.

Validación de documentos para distribución de medicamentos e insumos del sector salud.

La entidad gubernamental señaló que se irán sumando más servicios al sistema de manera progresiva, con prioridad en aquellos de mayor demanda ciudadana.

Con información del Gobierno de México.

AO

