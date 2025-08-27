Beca Rita Cetina: este paso NO debes olvidar antes de tu registro en septiembre

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado inscritas o inscritos en una escuela de educación básica.El próximo mes de septiembre se abrirá el registro para la Beca Universal de Educación Básica. Para poder acceder a este apoyo económico, se deben cumplir ciertos criterios, los cuales te compartimos a continuación.Según información proporcionada por las autoridades correspondientes, el registro en línea para estudiantes de kínder, primaria y secundaria se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre a nivel nacional.Cabe destacar que, antes de realizar el registro, es recomendable que las y los padres de familia asistan a las asambleas informativas, donde se les brindará toda la información necesaria para el proceso, incluyendo la incorporación a la beca, así como los requisitos y pasos para registrarse.Además, podrán resolver todas sus dudas al respecto.Para hacer la búsqueda de las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina se puede hacer a través de la página web: https://becasritacetina.org/asambleas-informativas/ Este recurso te permite encontrar fácilmente las fechas y ubicaciones de las asambleas informativas que se realizarán en las escuelas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS