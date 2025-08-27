Beca Rita Cetina: este paso NO debes olvidar antes de tu registro en septiembre

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado inscritas o inscritos en una escuela de educación básica.

El próximo mes de septiembre se abrirá el registro para la Beca Universal de Educación Básica. Para poder acceder a este apoyo económico, se deben cumplir ciertos criterios, los cuales te compartimos a continuación.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la Beca Rita Cetina?

Estén inscritas o inscritos en una escuela prioritaria

Tienen bajos ingresos, esto significa que los recursos con los que cuenta la familia son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas

Están inscritas o inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada ubicadas en localidades prioritarias

¿Cuándo es el registro en septiembre para la Beca Rita Cetina?

Según información proporcionada por las autoridades correspondientes, el registro en línea para estudiantes de kínder, primaria y secundaria se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre a nivel nacional.

Cabe destacar que, antes de realizar el registro, es recomendable que las y los padres de familia asistan a las asambleas informativas, donde se les brindará toda la información necesaria para el proceso, incluyendo la incorporación a la beca, así como los requisitos y pasos para registrarse.

Además, podrán resolver todas sus dudas al respecto.

¿Dónde serán las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina?

Para hacer la búsqueda de las asambleas informativas de la Beca Rita Cetina se puede hacer a través de la página web: https://becasritacetina.org/asambleas-informativas/

Este recurso te permite encontrar fácilmente las fechas y ubicaciones de las asambleas informativas que se realizarán en las escuelas.

