Viernes, 29 de Agosto 2025

Economía |

Beca Rita Cetina: puntos clave de la inscripción en septiembre para evitar sorpresas

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre

Por: El Informador

La Beca Rita Cetina brinda un apoyo económico consiste en mil 900 pesos bimestrales por familia. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en septiembre, con el objetivo de que más alumnos de educación básica en escuelas públicas puedan incorporarse al programa. Aunque en su primera etapa estuvo dirigida únicamente a estudiantes de secundaria, a partir del próximo mes también podrán acceder niños de preescolar y primaria.

¿De cuánto es la Beca Rita Cetina?

El apoyo económico consiste en mil 900 pesos bimestrales por familia. Además, por cada alumno extra inscrito se otorgan 700 pesos adicionales.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el registro para nuevos estudiantes de secundaria se habilitará a partir del 15 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx

Es indispensable contar con los documentos solicitados en formato digital (PDF o JPG):

  • Del padre, madre o tutor:
  • CURP actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
  • Del beneficiario (alumno):
  • CURP del menor

Cabe resaltar que la dependencia exhortó a reunir la documentación requerida antes de septiembre para agilizar el registro.

Para dudas o aclaraciones, puso a disposición la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México).

