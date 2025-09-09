Beca Rita Cetina: ¿Cuándo será el primer pago del nuevo ciclo escolar?

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, y tras los gastos significativos que este suceso representa, las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina se preguntan a partir de qué mes podrán recibir el apoyo.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales implementados durante el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dirigido a estudiantes de educación básica.

Con un pago de al menos mil 900 pesos bimestrales por familia, la beca tiene el objetivo de que ningún niño, niña o adolescente en el país abandone sus estudios por la falta de recursos.

El último pago de este programa del Gobierno Federal se dispersó en días de junio a través de depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada alumno de secundaria. Sin embargo, durante los meses de julio y agosto no hubo pago, debido al periodo vacacional.

¿Cuándo será el primer depósito de la Beca Rita Cetina del ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con la dinámica del programa, el próximo pago de la Beca Rita Cetina corresponderá al bimestre septiembre-octubre.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han dado a conocer las fechas exactas de los depósitos, aunque se estima que estos se realicen en el mes de octubre.

Para conocer la información precisa es necesario estar al pendiente de las redes oficiales del Gobierno Federal y la Secretaría del Bienestar.

Nuevo periodo de registro para la Beca Rita Cetina

Recientemente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para que los estudiantes de nuevo ingreso a secundaria se incorporen al programa.

Este proceso debe realizarlo la madre, el padre o el tutor de los alumnos a través de la plataforma oficial del programa. Para ello será necesario contar con la Llave MX, una herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

Los documentos necesarios para el registro son: Clave Única de Registro de Población (CURP), número celular, correo electrónico, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses). Esta información debe ser del tutor responsable, ya que lo único que se necesita del estudiante es su CURP.

