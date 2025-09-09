¿Qué es el testamento público abierto y cuánto cuesta hacer el trámite?

El testamento público abierto es aquel que se otorga ante un Notario Público y se conoce cuál es el contenido. El testador expresa su voluntad ante el notario y testigos, quienes conocen las disposiciones.Este trámite puede ser realizado por cualquier persona a partir de los 16 años, con capacidad de entregar un testamento.Para realizar el trámite, deberás tomar en cuenta los siguientes pasos expedidos por el Gobierno de la CDMX:Acude al Módulo Regional, Oficinas Centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o Testamóviles, solicita el servicio y se registra la solicitud de testamento público abierto, con identificación oficial.Captura Solicitud de Testamento Público Abierto y emite recibo de pago al Ciudadano.Los diversos tipos de testamentos tiene un costo dependiendo de cual se desee conseguir:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV