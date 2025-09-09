¿Qué es el testamento público abierto y cuánto cuesta hacer el trámite?

El testamento público abierto es aquel que se otorga ante un Notario Público y se conoce cuál es el contenido. El testador expresa su voluntad ante el notario y testigos, quienes conocen las disposiciones.

Este trámite puede ser realizado por cualquier persona a partir de los 16 años, con capacidad de entregar un testamento.

Para realizar el trámite, deberás tomar en cuenta los siguientes pasos expedidos por el Gobierno de la CDMX:

Acude al Módulo Regional, Oficinas Centrales de la Dirección General de Regularización Territorial o Testamóviles, solicita el servicio y se registra la solicitud de testamento público abierto, con identificación oficial.

Captura Solicitud de Testamento Público Abierto y emite recibo de pago al Ciudadano.

Realiza el pago correspondiente en el Banco.

Asigna notaría.

La notaría cita al ciudadano para testamento.

Acude a la notaría a otorgar su testamento.

¿Cuánto cuesta el trámite del testamento?

Los diversos tipos de testamentos tiene un costo dependiendo de cual se desee conseguir:

Testamento Universal (de 16 a 64 años) Básico: mil 804 pesos.

Testamento Universal (de 16 a 64 años) con Legados: dos 614 pesos.

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) Básico: 601 pesos.

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) con Legados: mil 804 pesos.

