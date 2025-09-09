El día de ayer, durante la "Mañanera del Pueblo", César Iván Escalante presentó los resultados de un monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a las distintas variaciones disponibles en el mercado para el jabón de tocador en barra. El estudio se delimito a objetos con una cantidad de entre 135 y 150 gramos, entre los que se detectó una notable variación de precios de distintas marcas a pesar de tratarse del mismo tipo de producto.

A nivel nacional, este producto suele ser consumido por los mexicanos y que está considerado como producto de primera necesidad integrante de la Canasta Básica dispuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Su promedio de venta federal es de $17.31 pesos, sin embargo, existen algunos objetos por debajo de este precio.

De acuerdo con la Profeco, las marcas más económicas por pieza son: Precíssimo, con un precio de $4.01; Ibarra, $4.94; y Tepeyac Amarillo, $5.10 pesos. Del otro lado de la escala, las más costosas son: Zest Aqua, con $22.69; Escudo Rosa, $19.52; y Lirio, $18.79 pesos.

Ante estas variaciones, la Profeco invita a las personas consumidoras a revisar la página del Quién es Quién en primera necesidad para comparar precios y poder comprar de manera informada de acuerdo con las necesidades de cada persona o grupo de personas.

