Beca Rita Cetina: Así puedes crear una cuenta Llave MX paso a paso

La Llave MX es una plataforma de identidad digital que permite el acceso a trámites, servicios públicos y programas sociales en línea, desde un solo perfil validado.

Esta herramienta se perfila como una de las apuestas más ambiciosas para eliminar trámites presenciales y la duplicidad de documentos.

Por este motivo a continuación explicaremos el paso a paso para crear una cuenta en Llave MX y agilizar el registro por ejemplo, de la Beca Rita Cetina.

Así puedes crear tu cuenta de Llave MX paso a paso

Para los registros de la Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo, será indispensable tener un perfil en Llave MX. Para obtenerlo sigue estos pasos.

1. Entra a www.llavemx.gob.mx y da clic en "Crear cuenta".

2. Ingresa tu CURP, da clic en No soy un robot y luego en Continuar.

3. Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales.

4. Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente.

5. Ahora, llena tus datos de contacto. Escribe tu teléfono celular o tu correo electrónico. ¿Ya? Da clic en Siguiente. (Si no cuentas con un correo electrónico, puedes solo ingresar un teléfono, pero se recomienda crear uno, ya que es fundamental para establecer comunicación con el postulante durante el proceso de cualquier solicitud).

6. Por último, crea tu contraseña. Anótala y guárdala en un lugar seguro

7. Lee y selecciona la casilla del Aviso de Privacidad, llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Ahora sí, al tener tu Llave MX, podrás solicitar cualquier beca o apoyo del Bienestar.

Si tuviste algún problema con tu registro, marca al 079 del Centro de Atención para el Bienestar (CABI) en cualquier horario.

