Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana miércoles 10 de septiembre

El Gobierno de México continúa con la dispersión de pagos para diferentes programas sociales, que corresponden a los meses de septiembre y octubre, el quinto pago del año.

El depósito de pagos comenzó el primero de septiembre y terminará el día 25 del mismo mes, por lo que miles de personas se preguntan quiénes serán las personas que hoy podrán retirar su dinero, a continuación te lo contamos.

¿Qué letra recibe depósito hoy, 9 de septiembre?

De acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría de Bienestar, hoy 9 de septiembre seguirán siendo los apellidos que empiecen con la letra "G" los que continuarán recibiendo su depósito.

¿Qué programas recibirán este mes su depósito?

De acuerdo con el mismo calendario, este mes los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

¿Qué monto corresponde a cada programa?

Aunque se depositan el mismo día, cada uno está dirigido a una parte diferente de la población, el depósito de realiza a la tarjeta del Banco de Bienestar, sin intermediarios y con la posibilidad de dejarlo allí hasta que se necesite sin ningún tipo de cargo, estos son los montos:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

