Lluvia GDL: rutas de camiones que suspenden temporalmente su servicio por inundaciones

El día de ayer, 8 de septiembre, se registraron fuertes lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las cuales provocaron inundaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Ante esta situación, las autoridades correspondientes advirtieron sobre los daños provocados por la lluvia.

Según informes de Protección Civil Jalisco, las acciones se concentran principalmente en la zona de la Av. Adolf Horn, en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco, y en colonias aledañas, donde se reportaron vialidades inundadas que complicaron la movilidad, así como viviendas con ingreso de agua.

¿Qué rutas de camiones suspendió servicio por Inundaciones en Guadalajara?

A causa de las inundaciones, la Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó sobre las rutas de transporte público cuyo servicio se suspenderá temporalmente. A continuación, te compartimos la lista de rutas:

C102

C103

C111

C111 V3

C77 y T13-D Cajititlán

Asimismo, se informó sobre las rutas que operan de manera lenta debido al tráfico cargado, provocado por las afectaciones:

C50-V1 y V2

C67-V1 y V2

Por otro lado, se informó sobre las rutas que tomaron ruta alterna:

A19

A20

A21

Circulando por Vía a Colima, Camino a Santa Cruz, San Francisco, Juan de la Barrera y 1° de Mayo hasta el Fraccionamiento Las Villas.

Para conocer la reanudación del servicio de estas rutas, se recomienda mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de Setram.

Protección Civil advierte sobre temporada de lluvia

Tras las fuertes lluvias de ayer y días pasados, Protección Civil Jalisco compartió, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), información útil sobre medidas de prevención ante este temporal:

En caso de emergencia, llamar al 911.

Contactarse a través de redes sociales y canales oficiales de Protección Civil Jalisco: @PCJalisco.

Ubicar refugios temporales en tu comunidad.

Tener a la mano una lista de contactos familiares y vecinos cercanos.

X/ Protección Civil Jalisco

