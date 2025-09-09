Lluvia GDL: rutas de camiones que suspenden temporalmente su servicio por inundaciones

El día de ayer, 8 de septiembre, se registraron fuertes lluvias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las cuales provocaron inundaciones en diferentes puntos de la ciudad.Ante esta situación, las autoridades correspondientes advirtieron sobre los daños provocados por la lluvia.Según informes de Protección Civil Jalisco, las acciones se concentran principalmente en la zona de la Av. Adolf Horn, en los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco, y en colonias aledañas, donde se reportaron vialidades inundadas que complicaron la movilidad, así como viviendas con ingreso de agua.A causa de las inundaciones, la Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó sobre las rutas de transporte público cuyo servicio se suspenderá temporalmente. A continuación, te compartimos la lista de rutas:Asimismo, se informó sobre las rutas que operan de manera lenta debido al tráfico cargado, provocado por las afectaciones: Por otro lado, se informó sobre las rutas que tomaron ruta alterna:Circulando por Vía a Colima, Camino a Santa Cruz, San Francisco, Juan de la Barrera y 1° de Mayo hasta el Fraccionamiento Las Villas.Para conocer la reanudación del servicio de estas rutas, se recomienda mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de Setram. Tras las fuertes lluvias de ayer y días pasados, Protección Civil Jalisco compartió, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), información útil sobre medidas de prevención ante este temporal: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS