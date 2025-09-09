Profeco revela marcas de queso americano que CUMPLEN con lo que prometen

Fue el pasado mes de enero cuando la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a productos etiquetados como queso americano o imitaciones de queso americano tipo americano que se venden en México. El análisis revisó los ingredientes, el etiquetado, el contenido nutrimental, el aporte calórico, el contenido de grasa y proteína, así como la presencia de almidón y el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas.

El estudio incluyó 16 quesos tipo americano y 24 que son imitaciones. El estudio revela que la Profeco identificó marcas que no cumplen con lo que prometen o que tienen etiquetado engañoso, pero también otras que sí cumplen con lo que dicen.

¿Qué evaluó Profeco en el queso americano a la venta?

Profeco analizó aspectos como:

Aporte nutrimental: Se determinaron los contenidos de proteína, grasa, carbohidratos y aporte calórico.

Se determinaron los contenidos de proteína, grasa, carbohidratos y aporte calórico. Contenido de agua: Se verificó, ya que en algunas marcas el agua añadida llega a ser el primer ingrediente.

Se verificó, ya que en algunas marcas el agua añadida llega a ser el primer ingrediente. Presencia de almidón: Se determinó su presencia, debido a que los fabricantes lo usan como alternativa para aumentar el rendimiento, dar estabilidad y abaratar costos de producción.

Se determinó su presencia, debido a que los fabricantes lo usan como alternativa para aumentar el rendimiento, dar estabilidad y abaratar costos de producción. Contenido de sodio: Al ser un nutrimento crítico se determinó su contenido.

Al ser un nutrimento crítico se determinó su contenido. Contenido neto: Se verificó que el contenido del producto correspondiera con el declarado.

Se verificó que el contenido del producto correspondiera con el declarado. Tipo de grasa: Se constató que los productos denominados como "queso" tuvieran la grasa característica de la leche. En el caso de los productos denominados "imitación", se comprobó que tuvieran grasa vegetal.

Se constató que los productos denominados como "queso" tuvieran la grasa característica de la leche. En el caso de los productos denominados "imitación", se comprobó que tuvieran grasa vegetal. Calidad sanitaria: Se evaluó que no tuvieran microorganismos que causen deterioro en el producto o daño a la salud.

Además, el estudio recomienda a los consumidores revisar con atención la etiqueta para identificar si se trata de un queso o una imitación, ya que los productos tipo "imitación" no deben llamarse "queso" y suelen contener más grasa, menos proteína y, en algunos casos, ingredientes no permitidos.

Los productos que resultaron mejor calificados según el estudio de la Profeco son:

Esmeralda | Queso fundido tipo americano

Kraft Singles Americano | Queso procesado tipo americano

Kraft Singles Supreme | Queso procesado americano

Lala Americano | Queso tipo americano procesado pasteurizado

Great Value | Queso americano procesado en rebanadas

Kirkland | Queso tipo suizo americano pasteurizado

Kirkland Signature | Queso americano pasteurizado

Member's Mark | Queso tipo americano

Philadelphia | Queso fundido tipo americano

Vaca Blanca | Queso tipo americano

Zwan Premium Americano | Queso procesado americano

Lala Americano Light | Queso tipo americano procesado pasteurizado reducido en grasa

Duby | Imitación queso procesado americano

Gud | Imitación queso americano

La Villita | Imitación queso fundido americano

Lacti Bu | Imitación queso americano rebanado

Le Castell | Imitación queso americano rebanado derivado lácteo con grasa vegetal. Pasteurizado

Precissimo | Imitación queso fundido americano

Tres Castillos | Imitación queso americano rebanado

Burr | Imitación queso americano sabor manchego

Chedraui Americano Blanco | Imitación queso americano

Selecto Brand Americano Blanco | Imitación queso americano

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Profeco revela el papel higiénico de MEJOR calidad en México

OF