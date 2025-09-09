Profeco revela marcas de queso americano que CUMPLEN con lo que prometen

Fue el pasado mes de enero cuando la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a productos etiquetados como queso americano o imitaciones de queso americano tipo americano que se venden en México. El análisis revisó los ingredientes, el etiquetado, el contenido nutrimental, el aporte calórico, el contenido de grasa y proteína, así como la presencia de almidón y el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas.El estudio incluyó 16 quesos tipo americano y 24 que son imitaciones. El estudio revela que la Profeco identificó marcas que no cumplen con lo que prometen o que tienen etiquetado engañoso, pero también otras que sí cumplen con lo que dicen.Profeco analizó aspectos como:Además, el estudio recomienda a los consumidores revisar con atención la etiqueta para identificar si se trata de un queso o una imitación, ya que los productos tipo "imitación" no deben llamarse "queso" y suelen contener más grasa, menos proteína y, en algunos casos, ingredientes no permitidos.Los productos que resultaron mejor calificados según el estudio de la Profeco son:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF