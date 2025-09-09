Martes, 09 de Septiembre 2025

Profeco revela marcas de queso americano que CUMPLEN con lo que prometen

Un estudio de calidad incluyó 16 quesos tipo americano y 24 que son imitaciones

Por: Oralia López

Fue el pasado mes de enero cuando la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a productos etiquetados como queso americano. ESPECIAL / CANVA

Fue el pasado mes de enero cuando la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad realizado a productos etiquetados como queso americano o imitaciones de queso americano tipo americano que se venden en México. El análisis revisó los ingredientes, el etiquetado, el contenido nutrimental, el aporte calórico, el contenido de grasa y proteína, así como la presencia de almidón y el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas.

El estudio incluyó 16 quesos tipo americano y 24 que son imitaciones. El estudio revela que la Profeco identificó marcas que no cumplen con lo que prometen o que tienen etiquetado engañoso, pero también otras que sí cumplen con lo que dicen.

¿Qué evaluó Profeco en el queso americano a la venta?

Profeco analizó aspectos como:

  • Aporte nutrimental: Se determinaron los contenidos de proteína, grasa, carbohidratos y aporte calórico.
  • Contenido de agua: Se verificó, ya que en algunas marcas el agua añadida llega a ser el primer ingrediente.
  • Presencia de almidón: Se determinó su presencia, debido a que los fabricantes lo usan como alternativa para aumentar el rendimiento, dar estabilidad y abaratar costos de producción.
  • Contenido de sodio: Al ser un nutrimento crítico se determinó su contenido.
  • Contenido neto: Se verificó que el contenido del producto correspondiera con el declarado.
  • Tipo de grasa: Se constató que los productos denominados como "queso" tuvieran la grasa característica de la leche. En el caso de los productos denominados "imitación", se comprobó que tuvieran grasa vegetal.
  • Calidad sanitaria: Se evaluó que no tuvieran microorganismos que causen deterioro en el producto o daño a la salud.

Además, el estudio recomienda a los consumidores revisar con atención la etiqueta para identificar si se trata de un queso o una imitación, ya que los productos tipo "imitación" no deben llamarse "queso" y suelen contener más grasa, menos proteína y, en algunos casos, ingredientes no permitidos.

Los productos que resultaron mejor calificados según el estudio de la Profeco son:

  • Esmeralda | Queso fundido tipo americano
  • Kraft Singles Americano | Queso procesado tipo americano
  • Kraft Singles Supreme | Queso procesado americano
  • Lala Americano | Queso tipo americano procesado pasteurizado
  • Great Value | Queso americano procesado en rebanadas
  • Kirkland | Queso tipo suizo americano pasteurizado
  • Kirkland Signature | Queso americano pasteurizado
  • Member's Mark | Queso tipo americano
  • Philadelphia | Queso fundido tipo americano
  • Vaca Blanca | Queso tipo americano
  • Zwan Premium Americano | Queso procesado americano
  • Lala Americano Light | Queso tipo americano procesado pasteurizado reducido en grasa
  • Duby | Imitación queso procesado americano
  • Gud | Imitación queso americano
  • La Villita | Imitación queso fundido americano
  • Lacti Bu | Imitación queso americano rebanado
  • Le Castell | Imitación queso americano rebanado derivado lácteo con grasa vegetal. Pasteurizado
  • Precissimo | Imitación queso fundido americano
  • Tres Castillos | Imitación queso americano rebanado
  • Burr | Imitación queso americano sabor manchego
  • Chedraui Americano Blanco | Imitación queso americano
  • Selecto Brand Americano Blanco | Imitación queso americano

