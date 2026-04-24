Carlos Alcaraz, el joven tenista español, no podrá defender su título del Abierto de Francia, el Roland Garros, debido a una lesión en la muñeca derecha .

Alcaraz, número 2 en el ranking mundial de tenis ATP, publicó desde sus redes sociales que tampoco jugaría el previo Abierto de Italia, en Roma , que también conquistó el año pasado.

Alcaraz anuncia que no participará en el Roland Garros por motivos de salud. X / @carlosalcaraz

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La lesión que saca al español de actividades este 2026

El astro español se lesionó este abril durante el Abierto de Barcelona durante su victoria en primera ronda. Se retiró al día siguiente.

Se bajó del Abierto de Madrid y asistió a los Premios Laureus del Deporte Mundial en la capital española el lunes con la muñeca inmovilizada. En dicha premiación, fue nombrado deportista mundial del año.

Alcaraz confirmó que no iría a París después de someterse a más pruebas médicas el viernes.

" Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros ", escribió en X.

"A la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", añadió.

El camino truncado de Alcaraz

Alcaraz comenzó el año de una forma sensacional. Venció a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia, convirtiéndose en el hombre más joven de la historia en conquistar los cuatro Grand Slams del tenis.

Desde entonces solo ha ganado un título —el de Doha en febrero— y se quedará sin trofeos en los principales torneos sobre arcilla. Perdió la final de Montecarlo ante Jannik Sinner a comienzos de este mes y cedió el número 1 del ranking a su rival italiano.

El año pasado, Alcaraz venció a Sinner en las finales de Italia y Francia, donde salvó tres puntos de partido en un épico duelo. Luego, Alcaraz perdió la final de Wimbledon ante Sinner antes de volver a derrotarlo en la final del Abierto de Estados Unidos.

El Abierto de Italia comienza el 6 de mayo. El Abierto de Francia lo hace el 18 de mayo .

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FF