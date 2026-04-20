El joven tenista español Carlos Alcaraz recibió este 20 de abril el galardón Laureus al mejor deportista del año , después de conquistar ocho títulos en 2025, entre los cuales destacan el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Carlos Alcaraz, el deportista del año por el Laureus. X / @LaureusSport

Otro premio para Alcaraz

El murciano, de 22 años, ya había recibido un premio de Laureus como deportista revelación de 2023, y este lunes recibió el premio principal un año después de haber sido nominado para el mismo junto al pertiguista sueco Armand Duplantis, que fue quien lo ganó.

Duplantis repetía como aspirante este año y los otros candidatos, además de Alcaraz, eran el tenista italiano Jannik Sinner —el nuevo número 1 del mundo del ranking de tenis ATP—; el piloto de motos español Marc Márquez, campeón de MotoGP; el futbolista francés Ousmane Dembélé, último Balón de Oro; y el ciclista esloveno Tadej Pogačar, triple campeón del Tour de Francia.

Alcaraz, que no participará en el Abierto de Madrid por una lesión en la muñeca derecha sufrida en el Godó en Barcelona, recuperó el número uno del mundo el 3 de noviembre de 2025 y lo conservó durante 22 semanas consecutivas, hasta que perdió la Final del Masters 1000 de Montecarlo a principios de abril frente a Sinner.

Ganador de 26 títulos ATP y actual número 2 del mundo, Alcaraz conquistó 8 torneos el año pasado: Tokio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo y Rotterdam, con un total de 71 victorias y 9 derrotas. Este año ganó en Australia y en Doha.

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FF