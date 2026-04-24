La fase regular del Torneo Clausura 2026 tendrá actividad el sábado 25 de abril, y uno de los duelos es de altas expectativas. En la cancha del Estadio AKRON, en punto de las 19:07 horas, las Chivas reciben a los Xolos de Tijuana en un partido donde ambos equipos buscan, por un lado, amarrar el liderato general, y por otro, el boleto a la Liguilla.

¿Cómo llegan Chivas y Tijuana a la Jornada 17?

El Rebaño Sagrado, dirigido por Gabriel Milito, llega a este compromiso con la misión de quedarse en la cima de la Liga MX. Tras un empate sin goles ante Necaxa a mitad de semana, Chivas suma 35 puntos y depende de sí mismo para asegurar el primer lugar general. Terminar en ese puesto les garantizaría cerrar todas las series de la fase final en casa, un factor clave considerando que se mantienen invictos en su estadio durante la presente campaña.

Por su parte, los Xolos de Tijuana aterrizan en la Perla Tapatía con la urgencia de sumar. Ubicados en la novena posición con 22 unidades, los fronterizos vienen de una importante victoria por 3-1 sobre Pachuca. El equipo ha mostrado una notable mejoría en el cierre del certamen, acumulando tres triunfos en sus últimos cinco encuentros, y saben que una victoria en Zapopan es vital para asegurar su boleto a la "Fiesta Grande" sin depender de otros resultados.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Tijuana de la J17 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este encuentro de la J17, la transmisión no estará disponible por televisión abierta, solo en la plataforma de streaming que emite los partidos de local del Rebaño.

Fecha y hora: Sábado 25 de abril, 19:07 horas

Sábado 25 de abril, 19:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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