¡Se despide! Carlos Alcaraz se baja del Barcelona Open; ESTE es el motivo

El tenista español Carlos Alcaraz decidió salir del Barcelona Open debido a una lesión que lo aqueja desde finales del recién terminado certamen de Masters 1000 en Montecarlo.

Alcaraz ha preferido quedarse haciendo trabajo de fisioterapia en el hotel para tratarse de sus molestias en la muñeca derecha . El número 2 del ranking mundial de tenis ATP tuvo que pedir asistencia médica durante su debut el pasado martes ante el finlandés Otto Virtanen (6-4 y 6-2).

Carlos Alcaraz sale del Barcelona Open. X / @settenisok

Los motivos del joven español

En una breve comparecencia desde la sala de prensa del RCT Barcelona-1899, anunció su retiro del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godo.

" Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez para comunicar que no voy a poder seguir en el torneo ", anunció Alcaraz.

Pese a que este miércoles había reservado pista entre las 12:00 y las 14:00 horas para preparar el partido de Octavos de Final del Barcelona Open ante el checo Tomas Machac.

El español no ha querido sobrecargar la zona lesionada, pensando en el partido de este jueves ante Machac, 47 de la clasificación ATP. Alcaraz quiso restar importancia a estos problemas, al asegurar tras su estreno en el ATP 500 barcelonés, que se trata de unas molestias que ya había sufrido anteriormente, "sin mayor consecuencia" y que atribuyó a la sobrecarga de partidos en tierra, "una de las superficies más exigentes que existen a nivel físico", pero finalmente decidió bajarse de la competencia .

Así, el doble campeón del Godó (2022 y 2023) no se ejercitará hoy en la capital catalana, como tampoco lo hizo el lunes, cuando aterrizó en el torneo tras perder la final del Masters 1000 de Montecarlo contra Jannik Sinner, nuevo número 1 del mundo del tenis ATP.

El Torneo Conde de Godó es una competición profesional de tenis disputada anualmente desde 1953 sobre la tierra batida del Real Club de Tenis Barcelona, en la ciudad de Barcelona, España.

Con información de EFE.

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