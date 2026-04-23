Mikel Arriola, actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reveló que hubo un acuerdo monetario entre TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y el empresario Emilio Escalante, presidente y director general de los Potros de Hierro del Atlante, para que este equipo llegue a la Liga MX.

" TV Azteca, actual dueño del certificado del equipo Mazatlán FC de la Liga MX, ha alcanzado un acuerdo con el empresario Emilio Escalante para la enajenación del certificado ", declaró el presidente de la FMF.

Después de más de 10 años de ausencia en la Liga MX, el Atlante regresaría tras una serie de movimientos que involucran la salida del Mazatlán FC.

¿Qué es la enajenación del certificado?

Salinas Pliego llegó a este acuerdo con Escalante para contar con este permiso que concede un cupo en la Liga MX y usarlo a favor de los suyos en abril del 2026.

La enajenación del certificado se trata de un acto jurídico mediante el cual se transmite, vende, cede o transfiere la propiedad o los derechos contenidos en un certificado a otra persona, ya sea física o moral .

Como sucede en este caso dentro de la liga mexicana de balompié, es la venta de la certificación que permite a un equipo participar en una división profesional, transfiriendo los derechos de afiliación de un propietario a otro. Lo que significa que Ricardo Salinas vendió sus derechos, su lugar dentro de la Liga MX al presidente de los Potros de Hierro del Atlante .

¿Cuándo regresará el Atlante a la Liga MX?

De consumar el trámite bajo los lineamientos establecidos por la Liga MX, los capitalinos retornarán al máximo circuito para el Torneo Apertura 2026, a mediados del mes de junio próximo.

El paso de Atlante por la Liga Expansión

En 2020, se anunció un cambio en el formato: lo que era la Liga de Ascenso —en la que el mejor subía y el peor descendía— se convirtió en Liga de Expansión, para enfocarse en el desarrollo de jugadores.

Por seis años, se suspendió el ascenso del ganador de este circuito a Primera División. Así, Atlante se ha quedado fuera durante ese tiempo.

¿Qué pasará con el Mazatlán?

Hasta el momento, se desconoce qué sucederá con el equipo perteneciente al conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego, puesto que ni la Liga MX, ni la FMF ni el propio club que hasta ayer tenía sede en El Encanto, Sinaloa, se han pronunciado al respecto.

Solo se tiene conocimiento de la despedida que el dueño de TV Azteca publicó desde sus redes sociales luego de que terminara el partido de la Jornada 16 entre Mazatlán FC y los Diablos Rojos de Toluca.

El dueño del conglomerado empresarial Grupo Salinas emitió este mensaje luego de la victoria de los Cañoneros con un marcador 4-3.

"Gracias a toda la afición de Mazatlán por cuidar a mi Mazatlán FC, qué gusto poder despedirnos del puerto con un triunfo", dijo desde su perfil oficial.

El empresario mexicano detalló que la salida de Mazatlán FC de El Encanto responde a incertidumbre jurídica, temas de inseguridad y la falta de condiciones para invertir, pero no mencionó ningún acuerdo económico y tampoco el destino del equipo .

Con información de los Juegos Olímpicos y SUN.

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