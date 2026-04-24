Quién es y cuáles son los negocios de José Miguel Bejos, nuevo dueño del Atlas

El día de ayer, la Asamblea General de Dueños de la Liga MX aprobó la venta del Atlas FC al Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI), encabezado por el empresario mexicano, proveniente de Grupo Orlegi.

A través de dos comunicados oficiales, las organizaciones detallaron parte del proceso de la transacción. En ese sentido, se señaló que la operación se encuentra sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). El propio Alejandro Irarragorri, dentro del comunicado compartido por Orlegi, aseguró que "Este proceso se condujo bajo criterios de diligencia, orden y transparencia, garantizando que la nueva propiedad cuente con las capacidades necesarias para dar continuidad al proyecto institucional y potenciar el desarrollo futuro de Atlas FC".

Por otro lado, Grupo PRODI anunció el acuerdo para comprar al Atlas FC bajo un proyecto que "nace para la fiel, por la fiel y con la fiel", con la intención de impulsar la capacidad deportiva del equipo. En ese sentido, se ratificó que la sede del equipo continuará siendo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya que se pretende respetar formar un equipo competitivo que represente con orgullo a la afición rojinegra.

Sin embargo, algunas personas se preguntan qué es lo que hace Grupo PRODI y cuáles son los negocios de José Miguel Bejos. A continuación te mostramos lo que conocemos.

¿Quién es José Miguel Bejos?

El director de varias empresas y próxima cabeza del proyecto del Atlas se licenció en Economía en la Universidad Anáhuac. Como empresario, cuenta con una larga experiencia en sectores como la construcción, infraestructura, publicidad y desarrollo inmobiliario.

En ese sentido, sus puestos son diversos. Funge como director del Grupo PRODI, presidente de Mota-Engil México, es socio fundador de Imágenes y Muebles Urbanos (IMU), es parte del Grupo Mexicano de Aeronáutica, dueño de los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y es comisionado de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM).

Las empresas aquí listadas han tenido participación importante en la construcción de la infraestructura del país. Como ejemplo basta mencionar la participación de Mota-Engil México en el proyecto del Tren Maya, el Tren Ligero de Guadalajara y en el Parque Aztlán de la Ciudad de México.

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¿Qué hace Grupo PRODI?

La empresa mexicana está enfocada en infraestructura pública y construcción. Ofrece soluciones industriales, financieras y de blindaje corporativo para empresas que operan en México. De parte de la industria abarca las ramas de empaque, extrusión de aluminio, púertas automáticas, mercado polietileno y sustentabilidad. Así mismo ofrece asesorias para lograr ahorros a través de revisiones en nómina y en organigramas.

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OB