Este viernes 24 de abril, Chivas informó sobre una serie de modificaciones logísticas que afectarán directamente a los aficionados que planean asistir al partido de la Jornada 17 (J17) de la Liga MX contra Xolos de Tijuana, especialmente en lo que respecta al estacionamiento del estadio.

El motivo detrás de este ajuste en el Estadio AKRON

Mediante un comunicado, el club rojiblanco detalló que estos cambios responden a los preparativos de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancará el próximo verano. Estos trabajos han iniciado adecuaciones en diferentes áreas del Estadio AKRON, lo que ha provocado una reducción significativa en la cantidad de espacios disponibles para estacionar vehículos.

"Como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, les informamos que la zona de estacionamiento general tendrá capacidad reducida debido a la adecuación de algunos espacios, que serán utilizados durante la máxima justa futbolística del planeta", se lee en el comunicado.

Las recomendaciones para aficionados que vayan al partido Chivas vs Tijuana

Frente a esta situación, la institución recomendó a los asistentes anticipar su llegada, optar por medios de transporte alternativos o compartir automóvil, con la finalidad de evitar inconvenientes antes del arranque del encuentro Chivas vs Tijuana.

Asimismo, el club señaló que esta medida no se limitará únicamente a este partido, ya que conforme avancen las labores de montaje y adaptación, la disponibilidad de lugares continuará disminuyendo en las próximas semanas de cara a la fase final del campeonato.

"Es importante considerar que, conforme avance el mes de mayo, la disponibilidad de espacios en el estacionamiento general seguirá reduciéndose debido a montajes adicionales, por lo que estas recomendaciones cobrarán mayor relevancia".

Por último, Chivas reiteró que seguirá informando oportunamente sobre cualquier actualización y agradeció la comprensión de su afición, subrayando que estas acciones forman parte de las modificaciones que se realizan de cara la Copa del Mundo.

El Guadalajara se enfrentará a Tijuana este sábado 25 de abril, en punto de las 19:07 horas.

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