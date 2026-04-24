Ayer, se celebró la asamblea de dueños de entre los 18 clubes que integran la Liga MX. En esta reunión, más que una reunión diplomática o administrativa, se acordó un cambio de timón para la liga mexicana.

La independencia de la Liga MX

En un hecho que podría considerarse histórico, este jueves fue aprobado un nuevo modelo de gobierno corporativo que supone mayor independencia para la Liga MX.

Los 18 equipos aprobaron por unanimidad un nuevo modelo de gobernanza corporativa, con el cual se busca reforzar la estructura institucional. Con esta independencia jurídica, la Liga MX actuará como Asociación Civil (AC) .

Para eso se llevará a cabo la creación de comités estratégicos "que fortalecen la transparencia, la toma de decisiones y la participación de los clubes", explica la FMF mediante un comunicado.

Comunicado tras la asamblea de deuños de la Liga MX. X / @FMF

Los organismos internos que se crearán en la Liga MX serán el Comité Deportivo, Comité Comercial, Comité de Inversión y Certificación, así como Comité de Ética y Buen Gobierno, en los cuales participan los 18 equipos de la Primera División.

Por su parte, Mikel Arriola no pierde representación ni peso en el balompié mexicano, y fue precisamente el presidente de la FMF quien presentó el nuevo modelo.

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La venta de Atlas y la incorporación de Atlante en lugar de Mazatlán FC

En la reciente Asamblea se confirmó también la venta del Atlas por parte de Grupo Orlegi a Grupo PRODI, del empresario José Miguel Bejos.

Con eso, Grupo Pachuca se mantiene como el único bastión de la multipropiedad. Alejandro Irarragorri y su consorcio mantendrán las funciones sobre los Rojinegros hasta el 30 de junio.

Emilio Escalante, presidente del Atlante, recibió la bienvenida por parte de los dueños y presidentes de los clubes de la Liga MX, como el nuevo club de la Primera División. Los Potros de Hierro tomarán el lugar que era del Mazatlán FC.

También se anunció que el Apertura 2026 dará inicio el 16 de julio; sí, durante el Mundial .

Con información de SUN.

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FF