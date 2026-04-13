El italiano Jannik Sinner volvió a ser el número 1 del tenis en el ranking de ATP tras derrotar a Carlos Alcaraz en la final de Masters 100 de Montecarlo el pasado domingo 12 de abril. Este reajuste en el destacado listado colocó al joven español en el segundo lugar .

El italiano de 24 años suma 13 mil 350 puntos tras acumular 950 con la reciente victoria; por otro lado, Alcaraz perdió 350 puntos que lo terminan por colocar debajo de Sinner con 13 mil 240 unidades .

A estos dos reyes del ATP les siguen el alemán Alexander Zverev (5 mil 555 puntos), Novak Djokovic (4 mil 710) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (4 mil 100).

Sinner vuelve al primer puesto del ranking de ATP. ESPECIAL

Volver a la cima "significa mucho para mí": Sinner

Desde luego que Jannik Sinner está contento de haber recuperado el puesto número 1 del ranking . Sin embargo, sus principales conclusiones de la victoria sobre Carlos Alcaraz en la final del Masters de Montecarlo apuntaron a dos aspectos.

Por un lado, ganó por fin un gran título sobre arcilla y, por otro, imponiéndose ante su mayor rival en la superficie que más le exige.

" Significa mucho para mí, porque significa que estoy progresando ", subrayó Sinner.

Para el italiano, fue un primer paso hacia su objetivo principal para 2026: conquistar el Abierto de Francia para completar el Grand Slam de carrera. Es un logro que Alcaraz completó cuando se proclamó campeón del Abierto de Australia en enero, lo que lo convirtió, con 22 años, en el hombre más joven en haber alzado los cuatro prestigiosos trofeos .

"Ganar un Grand Slam sobre arcilla era uno de nuestros objetivos para este año, así que no hay mejor manera de empezar", dijo Simone Vagnozzi, quien entrena a Sinner.

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El duelo del domingo fue el primero sobre arcilla entre los dos mejores tenistas del circuito masculino desde que Alcaraz salvó tres puntos de partido y remontó para vencer a Sinner en un desempate del quinto set en la final del Abierto de Francia del año pasado.

"No me sorprende. Ya hemos visto su nivel en esta superficie y está mejorando mucho año tras año. Puede ganar cualquier torneo en cualquier superficie. Entiende muy bien el juego en arcilla", señaló Alcaraz.

Mientras Alcaraz se adjudicó el primer grande del año en Australia, Sinner ahora ha dado continuidad a su "Sunshine Double" de títulos en pista dura en Indian Wells y Miami con otro trofeo de la serie Masters 1000. Sinner encadena una racha de 17 victorias consecutivas en la que solo ha cedido un set — en la tercera ronda en Montecarlo ante Tomas Machac.

En el nuevo ranking publicado el lunes, Sinner se colocó 110 puntos por delante de Alcaraz, quien había sido número 1 desde noviembre .

Con información de AP.

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