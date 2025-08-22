Trump anuncia sede del sorteo del Mundial 2026

Este viernes, desde la oficina Oval en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la sede del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Futbol 2026 .

Trump dijo que será el 5 de diciembre, en el Kennedy Center, en Washington .

Trump realizó el anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y miembros de su gobierno como el vicepresidente, JD Vance, o la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación", dijo Trump con respecto al sorteo que se celebrará en el reconocido recinto de la capital estadounidense.

"La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va a brindar un arranque fenomenal", aseguró el mandatario quien subrayó que el Mundial de Futbol es algo "muy grande" o "como organizar varios Super Bowl en poco tiempo" .

La Copa Mundial 2026 será un antes y un después en la historia del torneo que organiza la FIFA, ya que será la primera edición que contará con la participación de 48 selecciones distribuidas en 12 grupos, además de que tendrá sedes en 3 países diferentes. Debido a este cambio sin precedentes, el sorteo de la justa veraniega del próximo año adquiere una importancia aún mayor, tanto logística como deportiva, por lo que se había asegurado que el país con mejor infraestructura para albergar el evento debía ser Estados Unidos.

La FIFA dijo hace alguno meses que el sorteo oficial se llevará a cabo a finales de este 2025, concretamente durante el mes de diciembre, información que ya fue confirmada hoy viernes por el presidente Trump.

Asimismo, se dio a conocer que después de que sonaran rumores sobre Las Vegas, Nueva York, Monterrey y Vancouver, hoy se confirmó que será en la capital de Estados Unidos.

El Mundial 2026 se disputará con partidos en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año . La inauguración será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México; mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, EU.

Con información de EFE

