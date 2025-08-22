El jalisciense Diego Villalobos demostró su elegancia y talento dentro la piscina del Centro Acuático Olímpico de Asunción, en compañía de Nayeli Mondragón, para subirse a lo más alto del podio en la prueba de rutina libre equipos mixtos en la disciplina de natación artística en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con una sólida y destacable actuación que les permitió una diferencia de 58 puntos respecto a la segunda posición que fue ocupada por los representantes de Chile, Villalobos y Mondragón se proclamaron campeones continentales a nivel juvenil al quedarse con la medalla de oro para dar muestra del crecimiento que han tenido los nadadores artísticos mexicanos en los últimos años.

La rutina que presentó la dupla mexicana le concedió acumular 313.1167 puntos, dominando la prueba sin temor de que alguien pudiera arrebatarles el primer lugar. El podio fue completado por Theodora Garrido y Nicolás Campos de Chile, quienes se llevaron la plata con 254.8896 unidades, y los brasileños Eduarda Mattos y Bernardo Da Silva se quedaron con el bronce al sumar 216.5150.

A pesar de que, el nado sincronizado consideró incluir a los hombres no hace mucho tiempo, Villalobos ha acumulado múltiples éxitos que lo posicionan como referente a nivel nacional. Entre 2023 y 2025, el nacido en Guadalajara ostenta cuatro medallas en campeonatos mundiales (Fukuoka, Doha y Singapur). Por lo que, este nuevo oro en los Panamericanos Jr., lo sigue consolidando de cara a competencias de mayor jerarquía.

Ante este logro que se incluye a su talentosa carrera, Villalobos dijo que toma con responsabilidad el ser encargado de liderar a nuevas generaciones, por lo que intentó, principalmente, darle confianza a Mondragón para conseguir la medalla de oro.

"Le hice saber (a Nayeli) que, pase lo que pase, lo principal era que teníamos que disfrutarlo y confiar el uno al otro. Es una responsabilidad que llevo con mucho orgullo porque es algo que me motiva a seguir trabajando y a entrenar todos los días entre 10 y 12 horas porque sé que hay generaciones más pequeñas que me están viendo competir", aseguró el nadador artístico.

OF