La Selección Mexicana presentó este viernes la lista de 23 jugadores convocados por Javier Aguirre para el microciclo que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). El llamado corresponde únicamente a futbolistas de la Liga MX, sin presencia de elementos que militan en Europa, la MLS u otros campeonatos internacionales.

El objetivo es aprovechar la semana libre de competencia internacional para observar de cerca a jugadores que se desempeñan en el futbol mexicano, de cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que México enfrentará a Japón y Corea del Sur, y en la ruta rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Entre los clubes que más aportan destaca Chivas aún y con su mal momento en el torneo, con cinco futbolistas: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González. Muy cerca está Monterrey, que aporta cuatro: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Fidel Ambriz y Germán Berterame, la primera polémica de esta lista.

En el caso del América, aparecen cuatro nombres: Ramón Juárez, Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante. Tigres, por su parte, suma a Diego Lainez y Ozziel Herrera, mientras que Pachuca también colabora con dos elementos: Carlos Moreno y Daniel Aceves. El resto de los convocados provienen de Toluca, FC Juárez, Atlético de San Luis y Pumas.

Javier Aguirre buscará aprovechar estas tres jornadas de trabajo para consolidar mecanismos tácticos y generar mayor competencia interna. La ausencia de "europeos" abre espacio para que jugadores de la Liga MX se muestren, algo que el estratega considera vital en este proceso.

LISTA DE CONVOCADOS

Porteros

Sebastián Jurado - FC Juárez

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

Denzel García - FC Juárez

Diego Barbosa - Toluca

Ramón Juárez - América

Víctor Guzmán - Monterrey

Eduardo Águila - Atlético de San Luis

Daniel Aceves - Pachuca

Gerardo Arteaga - Monterrey

Bryan González - Chivas

Mediocampistas

Diego Campillo - Chivas

Fidel Ambriz - Monterrey

Luis Romo - Chivas

Érick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Jesús Angulo - Toluca

Delanteros

Isaías Violante - América

Diego Lainez - Tigres

Jorge Ruvalcaba - Pumas

Ozziel Herrera - Tigres

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas

