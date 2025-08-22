La Selección Mexicana presentó este viernes la lista de 23 jugadores convocados por Javier Aguirre para el microciclo que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). El llamado corresponde únicamente a futbolistas de la Liga MX, sin presencia de elementos que militan en Europa, la MLS u otros campeonatos internacionales.El objetivo es aprovechar la semana libre de competencia internacional para observar de cerca a jugadores que se desempeñan en el futbol mexicano, de cara a la fecha FIFA de septiembre, en la que México enfrentará a Japón y Corea del Sur, y en la ruta rumbo a la Copa del Mundo 2026.Entre los clubes que más aportan destaca Chivas aún y con su mal momento en el torneo, con cinco futbolistas: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González. Muy cerca está Monterrey, que aporta cuatro: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Fidel Ambriz y Germán Berterame, la primera polémica de esta lista.En el caso del América, aparecen cuatro nombres: Ramón Juárez, Érick Sánchez, Alexis Gutiérrez e Isaías Violante. Tigres, por su parte, suma a Diego Lainez y Ozziel Herrera, mientras que Pachuca también colabora con dos elementos: Carlos Moreno y Daniel Aceves. El resto de los convocados provienen de Toluca, FC Juárez, Atlético de San Luis y Pumas.Javier Aguirre buscará aprovechar estas tres jornadas de trabajo para consolidar mecanismos tácticos y generar mayor competencia interna. La ausencia de "europeos" abre espacio para que jugadores de la Liga MX se muestren, algo que el estratega considera vital en este proceso.PorterosDefensasMediocampistasDelanteros*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF