Atlas afina su esquema pensando en el América

Este viernes, los rojinegros del Atlas entrenaron en la cancha del Estadio Jalisco, escenario donde este domingo recibirán al América para cerrar la Jornada 6 del Apertura 2025. El nuevo técnico, Diego Martín Cocca, mostró desde la primera sesión que busca restablecer estructuras del pasado exitoso, a fin de recuperar contundencia y orden.

Una de las decisiones más notables fue el posicionamiento de Víctor Ríos en la media cancha, una variante que difiere de la última etapa de Gonzalo Pineda, quien lo había ubicado frecuentemente en la zaga. Ríos ahora aporta músculo y salida desde el centro del campo, formando dupla de contención junto a Aldo Rocha.

En defensa, el argentino perfila una clásica línea de cuatro hombres, al estilo de su primer título con Atlas en 2021. La zaga que parece tomar forma está integrada por Gustavo Ferrareis, Róber Pier, Matheus Doria y el lateral Rivaldo Lozano, quien ya cumplió su partido de suspensión y recupera su lugar como titular.

El medio campo y ataque aparecen todavía en construcción: Diego González y Sergio Hernández acompañan en zona creativa, con Uros Durdevic como elemento frentero. La gran duda es quién acompañará a "Djuka” en la ofensiva, en vista de la baja por lesión de Eduardo Aguirre. Las opciones en son Gustavo Del Prete, Matías Cóccaro o Alfonso González.

Más allá de nombres, lo más relevante de esta jornada de trabajo fue el mensaje claro: orden táctico, reubicaciones estratégicas y definiciones rápidas para encarar al América con un sistema compacto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: En Atlas confían en poder pelearle al América

OF