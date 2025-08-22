Viernes, 22 de Agosto 2025

Lluvias INTENSAS azotarán a 3 estados de México; aquí el pronóstico

La onda tropical núm. 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará lluvias fuertes en citada región, con lluvias puntuales intensas en Jalisco

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. SUN / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé lluvias intensas para al menos tres estados de la República Mexicana. Estos son los detalles del tiempo:

Este día, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del país; así como chubascos en la península de Baja California

La onda tropical núm. 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará lluvias fuertes en citada región, con lluvias puntuales intensas en Jalisco

A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur)

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. 

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco, Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):  Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

