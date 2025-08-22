El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé lluvias intensas para al menos tres estados de la República Mexicana. Estos son los detalles del tiempo:

Este día, el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del país; así como chubascos en la península de Baja California.

La onda tropical núm. 24 recorrerá lentamente el occidente mexicano y generará lluvias fuertes en citada región, con lluvias puntuales intensas en Jalisco .

A su vez, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur).

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 22 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco, Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

