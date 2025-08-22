El Cártel Jalisco Nueva Generación (CNG) sufrió un golpe luego de que, tras una serie de cateos, varios de sus integrantes, entre ellos uno de sus líderes, cayera ante las autoridades federales.

Autoridades federales detuvieron a Héctor Agustín Díaz, alias "Cachorro", identificado como líder de una célula delictiva y jefe de plaza del Cártel Nueva Generación dedicada a la compra, modificación y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del grupo criminal.

También fueron aprehendidas 13 personas y aseguraron material bélico e inmuebles .

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaron 16 cateos: 14 en Jalisco, uno en el Estado de México y otro en Nayarit .

El gabinete de seguridad informó que como resultado de los operativos simultáneos se cumplimentaron 10 órdenes de aprehensión, en los que fueron detenidos siete operadores de primer nivel de esta estructura delictiva con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, también fueron aprehendidas tres personas de segundo nivel encargadas de la compra, modificación y venta de armas.

Los uniformados aseguraron 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como armería.

Los detenidos son: Héctor Agustín Díaz, "Cachorro", líder de esta célula y jefe de plaza del CNG; Luis Diego Díaz, principal operador financiero de la estructura; Adily Paola Cañedo, operadora financiera, y Bernardo Enrique Castañeda, encargado de la estructura logística.

Datos

10 órdenes de aprehensión se cumplimentaron como resultado de los operativos.

31 armas como granadas, vehículos e inmuebles fueron asegurados.

