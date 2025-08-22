El gobierno de Canadá anuncio la eliminación de los aranceles punitivos que sostenía contra Estados Unidos luego de la guerra arancelaria que ha dado varios giros durante el 2025. En ese sentido, Donald Trump celebró la medida del país vecino, la cual busca llegar a un acuerdo económico binacional.

"Canadá va a eliminar algunos aranceles de represalia. Está quitando sus aranceles, lo cual me pareció algo positivo", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que a partir del próximo 1 de septiembre, Canadá dejará de aplicar los aranceles punitivos a EE.UU. para facilitar un acuerdo comercial con Trump.

Se aplicará "a los bienes estadounidenses específicamente cubiertos por el T-MEC", explicó Carney.

Ambos mandatarios mantuvieron una llamada telefónica este jueves en la que hablaron sobre política comercial y sobre cómo reforzar su liderazgo para "apoyar una paz y seguridad duraderas en Ucrania y Europa".

"Vamos a tener otra llamada pronto. Tuvimos una muy buena llamada", dijo Trump al respecto hoy.

Según explicó, él está "luchando por Estados Unidos": "Canadá y México se han llevado mucho de nuestro negocio durante los últimos 25 o 30 años", aseguró.

"Estamos trabajando en algo, queremos ser muy buenos con Canadá. Me cae muy bien Carney. Creo que es una buena persona, y tuvimos una muy buena charla ayer, así que creo que irá bien", añadió.

El pasado 1 de agosto, Trump ordenó aplicar aranceles del 35 % a los productos canadienses no incluidos en el T-MEC.

