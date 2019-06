Sin necesidad de "Chicharito"

Con siete goles en combinación, Uriel Antuna y Raúl Jiménez han sido las figuras ofensivas de México durante la Fase de Grupos en la Copa Oro 2019 y por ahora el Tricolor no ha echado de menos a sus figuras Carlos Vela y Javier “Chicharito”Hernández.

En las semanas previas al torneo de la Concacaf, Vela y Hernández se autodescartaron de la convocatoria del seleccionador argentino Gerardo “Tata” Martino. Carlos con un desaire más al Tricolor y Javier argumentando motivos familiares y a la vez peleando con la prensa y en las redes sociales.

En cambio, Jiménez se reportó al llamado después de una destacada temporada con el Wolverhampton de la Premier League y Antuna, quien ha dado destellos en la MLS con el Galaxy, tuvo la suerte de su lado porque su nombre era uno de los sobrantes en la lista preliminar mexicana para la Copa Oro.

Jiménez lució con 17 goles en su primera temporada con el Wolverhampton y de buena manera aceptó la convocatoria a la Copa Oro, generando así una comparación inmediata con el “Chicharito” Hernández.

Ya en la justa de la Concacaf, Jiménez marcó tres goles en la Fase de Grupos, dos ante Cuba y uno contra Martinica, y llegó a 20 como seleccionado mexicano. La marca de Hernández aún está lejana, pero Raúl la ambiciona.

“Los récords están para romperse. Estoy lejos, pero me quedan muchos años de carrera y claro que quisiera (superar el récord de ‘Chicharito’), aunque no va a ser sencillo”, expresó Jiménez.

Por lo pronto, a sus 28 años, tres menos que Hernández, Raúl tiene el respaldo total del “Tata” Martino.

“Hay que dejar bien claro que Raúl Jiménez es nuestro delantero más importante, no sólo de los que están acá en la Copa Oro, sino del fútbol mexicano”, avaló el seleccionador.

Uriel Antuna con cuatro goles es hasta ahora el el goleador de la Copa Oro, Raúl Jiménez le sigue con tres. Ambos han correspondido a la confianza del “Tata” Martino, quien ya verá qué hacer con los que como Carlos Vela y Javier Hernández le dijeron no a la Selección.

“Estoy contento con los jugadores que vinieron. Ya me ocuparé de cada uno de los futbolistas que no vinieron y las causas por las cuales no vinieron”, advirtió el “Tata”.