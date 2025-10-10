Viernes, 10 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Mundial 2026 traerá derrama millonaria al país

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, se contempla la llegada de 5.5 millones de turistas a México para el Mundial del siguiente año

Por: SUN .

El Mundial de Futbol 2026 prevé un impacto de más de 2 mil millones de dólares adicionales en divisas por turistas. SUN / ARCHIVO

Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda (SHCP), informó que por el Mundial de Futbol 2026 se prevé un impacto de entre mil 800 y 3 mil millones de dólares adicionales en divisas por turistas que lleguen a nuestro país.

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario indicó que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, se contempla la llegada de 5.5 millones de turistas adicionales a nuestro país por la justa mundialista. 

"Se están otorgando facilidades para la Copa Mundial de 2026, un evento que, sin a dudas, traerá beneficios muy claros y contundentes para México. De acuerdo con los números de la Secretaría de Turismo, estamos esperando, en este caso, 5.5 millones de turistas adicionales al crecimiento que ya teníamos, lo que significa un impacto de entre mil 800 y 3 mil millones de dólares adicionales en divisas por turismo y, obviamente, una generación de empleos", explicó.

