"Chicharito" se molesta por comparación con Memo Ochoa

Javier Hernández se dio por muy aludido con las declaraciones que emitió Guillermo Ochoa a los canales oficiales de la Concacaf, dónde dijo que sólo estuvo un par de días con su hija recién nacida. No como otros seleccionados nacionales.

"Chicharito", arrobado en este comentario por distintos medios, contestó: "Ojo a que (sic). El (sic) hace de su vida lo que quiere como yo de la mía. No por eso es mejor persona/futbolista que nadie. No por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie. Abrazo".

Ojo a que? El hace de su vida lo que quiere como yo de la mía. No por eso es mejor persona/futbolista que nadie. Ni por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie. Abrazo. https://t.co/6HscaKBHri — Chicharito Hernandez (@CH14_) 24 de junio de 2019

El jugador del West Ham de la Premier League, pidió no ser convocado a la Copa Oro para estar presente en el nacimiento de su hijo Noah, quién nació hace algunos días y unas semanas después de que el máximo goleador de la Selección Mexicana se haya casado con la modelo australiana, Sarah Kohan.

