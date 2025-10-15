La Selección Mexicana atraviesa nuevamente por un periodo de sequía de triunfos. Desde octubre hasta diciembre de 2021, bajo la dirección de Gerardo “Tata” Martino, el Tricolor no pudo ganar en cuatro partidos consecutivos. Casi cuatro años después, el equipo nacional repite la historia, esta vez con Javier Aguirre al mando.

El empate a una anotación ante Ecuador el pasado martes en el Estadio Guadalajara confirmó la racha negativa del combinado mexicano, que ahora suma cuatro compromisos sin conocer el triunfo. Lo que parecía un cierre de fecha FIFA propicio para reencontrarse con la victoria terminó evidenciando nuevamente la falta de contundencia y de claridad del conjunto dirigido por el “Vasco”.

Aunque la coincidencia estadística es inevitable, las circunstancias son distintas. En 2021, la racha negativa de Martino incluyó tres derrotas consecutivas, dos de ellas en duelos oficiales de la clasificación de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. México cayó 0-2 ante Estados Unidos y 1-2 frente a Canadá, resultados que pusieron en duda la estabilidad del proyecto y encendieron las alarmas en la clasificación mundialista. Posteriormente, un empate de 2-2 en un amistoso contra Chile cerró aquella etapa de cuatro encuentros sin ganar.

Con Aguirre, el panorama es más matizado, pero no menos preocupante. De los cuatro partidos recientes, tres han terminado en empate y uno en derrota. México igualó frente a Japón, Corea del Sur y Ecuador, además de sucumbir por goleada de 0-4 frente a Colombia. Si bien todos los enfrentamientos fueron de carácter amistoso, el rendimiento del Tri ha dejado más dudas que certezas.

La gestión de Aguirre todavía se encuentra en fase de observación. Su objetivo principal es consolidar un equipo competitivo de cara a los compromisos oficiales de 2026, cuando México será anfitrión del próximo Mundial. Sin embargo, la exigencia inmediata del entorno (afición, medios y federación) apunta a un rendimiento más convincente en el corto plazo.

Para la siguiente fecha FIFA que está calendarizada del 10 al 18 de noviembre, México enfrentará a Uruguay el sábado 15 y a Paraguay el martes 18. Dichos encuentros, no sólo servirán para tratar de reencontrarse con la victoria, sino también, para sacudirse el dominio que las selecciones de Conmebol tienen sobre el Tricolor, ya que de los diez últimos enfrentamientos que México ha sostenido contra equipos sudamericanos, sólo ha podido sacar un triunfo que fue contra Bolivia en mayo del 2024.

Racha de cuatro partidos sin ganar

Bajo Javier Aguirre (2025)

México 0-0 Japón – Amistoso México 2-2 Corea del Sur – Amistoso México 0-4 Colombia – Amistoso México 1-1 Ecuador – Amistoso

Bajo Gerardo Martino (2021)

México 2-2 Chile – Amistoso Canadá 2-1 México – Eliminatoria Mundialista Estados Unidos 2-0 México – Eliminatoria Mundialista México 2-3 Ecuador – Amistoso

SV