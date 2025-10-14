La Selección Mexicana de futbol cerró su Fecha FIFA con un empate 1-1 ante Ecuador, en un partido que dejó sensaciones divididas en el Estadio Akron de Guadalajara, que terminó por abuchear a sus jugadores. Aunque el Tricolor mostró una ligera mejoría tras la goleada sufrida frente a Colombia, el equipo de Javier Aguirre aún evidencia carencias en su funcionamiento colectivo y en la contundencia, en una noche que no registró la gran entrada que se esperaba.

México llegó herido, con sed de revancha y con la urgencia de limpiar su imagen, por lo que el “Vasco” decidió sacudir el once inicial con ocho cambios respecto al duelo anterior. La portería, las laterales y el eje de ataque fueron completamente renovados, con jugadores buscando mostrarse y ganarse un sitio rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

El encuentro, disputado con más intensidad que futbol, se jugó por momentos como si se tratara de un duelo eliminatorio. Hubo patadas, choques, reclamos y empujones, lo que derivó en un trámite ríspido y con poco tiempo efectivo de juego.

Sin embargo, México arrancó con ímpetu. Apenas al minuto 2, Germán Berterame presionó alto y aprovechó un error en la salida ecuatoriana para abrir el marcador con un disparo cruzado que devolvió la ilusión a la afición. El Tricolor se adueñó de la pelota durante los primeros minutos, aunque sin concretar un dominio claro.

El gusto duró poco. Al 19’, Luis Romo falló en la marca y provocó una acción que terminó con penal sobre un atacante ecuatoriano, cometido por el arquero Raúl Rangel. Jordy Alcívar cobró con temple y empató el encuentro, silenciando el intento de fiesta en el estadio.

El resto del partido se jugó con más corazón que ideas. Llegó el segundo tiempo y comenzaron los cambios a raudal. Aguirre aprovechó para rotar piezas y observar opciones, mientras Ecuador buscó hacer daño al contragolpe. Hubo conatos de bronca e intercambios de empujones, fiel reflejo del orgullo en juego.

Más allá del resultado de empate a un gol y lejos de un triunfo como se esperaba, el Estadio Akron pasó la prueba como sede de un evento de talla internacional, aunque el grito homofóbico reapareció en los minutos finales, empañando el cierre del encuentro.

La Selección Mexicana continuará su preparación rumbo al Mundial con dos partidos amistosos más: el 15 de noviembre ante Paraguay en Torreón y el 18 frente a Uruguay en San Antonio, Texas. Será una nueva oportunidad para afinar detalles y convencer a un técnico que sigue en plena evaluación.

ALINEACIONES

MÉXICO

PORTERO

12. Raúl Rangel

DEFENSAS

15. Israel Reyes

3. César Montes

5. Johan Vásquez

20. Mateo Chávez

MEDIOCAMPISTAS

18. Érick Sánchez

(75’ 24. A. Gutiérrez)

6. Erik Lira

7. Luis Romo

(59’ 14. M. Ruiz)

DELANTEROS

9. Julián Quiñones

(75’ 10. A. Vega)

22. Hirving Lozano

(59’ 21. C. Huerta)

19. Germán Berterame

(60’ 11. S. Giménez)

D.T. Javier Aguirre

ECUADOR

PORTERO

1. Hernán Galíndez

DEFENSAS

17. Ángelo Preciado

(27’ 10. K. Páez)

4. Joel Ordóñez

6. William Pacho

24. Yaimar Medina

(80’ 3. J. Chávez)

MEDIOCAMPISTAS

21. Alan Franco

8. Jordy Alcívar

15. Pedro Vite

(68’ 23. P. Mercado)

DELANTEROS

9. John Yeboah

(80’ 18. J. Mercado)

13. Enner Valencia

(67’ 16. L. Campana)

7. Alan Medina

(46’ 20. N. Angulo)

D.T. Sebastián Beccacece

SV