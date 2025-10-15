El día de hoy se definen los finalistas del Mundial Sub-20. Pese a que México se quedó en la ronda anterior, la expectativa continúa para conocer a la nación que se convertirá en la vencedora de esta justa en su edición 2025. En unas horas más, Marruecos se enfrenta a Francia; y por la tarde, Argentina se mide ante Colombia en la antesala del campeonato del mundo.

La doble cartelera centra sus atenciones en el duelo sudamericano. La selección albiceleste llega sin haber recibido gol en la fase de "matar o morir" del torneo. Sin embargo, los cafetaleros buscan romper la estadística y clasificarse de la mano de Néiser Villarreal, quien logró un triplete en el partido pasado para instalar a Colombia en la semifinal.

Este será el tercer encuentro entre Argentina y Colombia en un Mundial Sub-20. El histórico marca una victoria por bando. En el 2003, Colombia venció a Argentina en el partido por el tercer lugar. Dos años después, la albiceleste consiguió su revancha para eliminar a los cafetaleros en partido de Octavos de Final.

¿Dónde ver Argentina vs Colombia del Mundial Sub-20?

Esto es todo lo que debes saber del encuentro entre Argentina y Colombia del día de hoy por las Semifinales del Mundial Sub-20:

Fecha : 15 de octubre de 2025

: 15 de octubre de 2025 Hora : 17:00 horas del Centro de México

: 17:00 horas del Centro de México Sede : Estadio Nacional Julio Martínez

: Estadio Nacional Julio Martínez Transmisión: TUDN, VIX Premium

