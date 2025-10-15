¡Es oficial! El Buen Fin 2025 durará más que sus ediciones pasadas; conoce las FECHAS

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de consumo e impulsar la economía mexicana, El Buen Fin 2025 durará más días en comparación con las ediciones de los últimos años.

El Buen Fin es uno de los eventos comerciales más esperados, pues a través de él, varias empresas ofertan sus productos a un bajo costo y con facilidades de pago durante un tiempo limitado.

La edición de este año tendrá varias novedades, por ejemplo, el periodo de ofertas iniciará el jueves 13 de noviembre, rompiendo con la tradición de comenzar en viernes.

¿Cuándo es el Buen Fin 2025?

De acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Economía (SE), encabezada por Marcelo Ebrard, el Buen Fin 2025 comenzará el jueves 13 y concluirá el lunes 17 de noviembre. Las fechas coinciden con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Por qué ajustaron las fechas del Buen Fin 2025?

El secretario de Economía indicó que la decisión que ajustar las fechas del Buen Fin se debe a que este 2025 el evento comercial cumple 15 años desde su creación. Dijo que además de ampliar el periodo de ofertas y descuentos, esta edición busca ser más inclusiva.

Este año se impulsará la marca "Hecho en México", un tema que estará a cargo de la titular del Eje Transversal Marca Nacional, Bárbara Botello.

Como todas las ediciones anteriores ,se mantendrá la realización del sorteo de lotería, pero por ser la edición 15 del evento, se lanzará un billete conmemorativo de aniversario.

El evento comercial se ha realizado anualmente desde el 2011 con el propósito de impulsar el consumo y apoyar la economía mexicana.

Durante la firma de las Reglas de Operación del Programa El Buen Fin, la Secretaría de Economía afirmó que este fin de semana de ofertas será "clave para el fortalecimiento del consumo interno, el comercio formal y la promoción de bienes y servicios nacionales que promuevan la identidad nacional y la prosperidad compartida como eje principal del Plan México".

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que dará atención a los consumidores a través del Teléfono del Consumidor y desplegará jornadas de vigilancia durante los días del evento.

